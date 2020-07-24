«Роснефть» анонсировала Новоогненное месторождение с запасами 20 млн тонн нефти

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документация для доразведки Новоогненного месторождения и подготовка его ко вводу в промышленную разработку.

Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта «Восток Ойл» — крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти», — говорится в сообщении.

Напомним, что летом этого года «Роснефть» начала реализацию масштабного проекта «Восток Ойл» на Таймыре, который также включит Ванкорский кластер, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат «Нефтегазхолдингу» бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе «Роснефти»), Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз» (СП «Роснефти» и британской BP).

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал Путину, что общий объём инвестиций в «Восток Ойл» на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей, только на начальной стадии потребуется около 2 трлн рублей. Общие запасы и ресурсы «Восток Ойла» «Роснефть» оценивала в 37 млрд б. н. э (баррели нефтяного эквивалента; измерение газа по его тепловому эквиваленту в баррелях сырой нефти).

Сечин также заявлял о возможном вхождении иностранного партнера в «Восток Ойл». В прошлом году зарубежные и российские СМИ писали о поездке в азиатские страны главы «Роснефти», в рамках которой он вел переговоры с различными компаниями в Японии, Китае, Индии и на Ближнем Востоке. В феврале Сечин заявил, что «Восток Ойл» может стать крупным международным проектом и что «Роснефть» работает в этом направлении с индийскими и западными инвесторами.

Эксперты издания neftegaz.ru сообщают, что о нефти на Новоогненном участке уже давно все знали, но анонсировать решили именно сейчас — лицензия СЛХ 15052 НП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемыхданного участка недр была выдана ООО «Тагульское» в далеком 2010 году. Соответственно работы выполнялись продолжительное время:

2010 — Оперативный подсчет запасов Новоогненного месторождения;

2010 — Вертикальное сейсмопрофилирование в скважине Новоогненная-1;

2014 — Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном и Восточно-Каркасном лицензионных участках недр в объеме 600 пог. км;

2016 — Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном ЛУ недр в объеме 250 пог. км;

2018 — Выполнение производственного экологического мониторинга Новоогненного ЛУ недр;

2019 — Подготовлен отчет о выполненных ГРР.

Кроме Новоогненного геологами «РН-Ванкор» уже были разведаны и другие месторождения:

Байкаловское,

Ичемминское,

Горчинское.

Геологоразведка на лицензионных участках недр позволила увеличить ресурсный потенциал Ванкорского проекта более чем в 2 раза с начала промышленной эксплуатации в 2009 году — запасы нефти выросли на 20 %, газа на 54 %.

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