Таймырскую нефть освободили от вывозных пошлин

Новая норма оформлена как поправка к законопроекту об отсрочке таможенных платежей. Соответствующий документ на днях был принят Государственной Думой РФ.

По новому закону добытая на Таймыре нефть, по аналогии с другими новыми регионами нефтедобычи, будет освобождена от вывозных таможенных пошлин, пишет ТАСС.

Инициатором этой поправки выступило правительство РФ. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, эта поправка дополняет закон, который был принят Госдумой в октябре. В силу она вступит 1 февраля 2021 года.

Сейчас на Таймыре реализуется проект «Восток ойл» компании «Роснефть». Запуск первой его очереди обеспечит добычу 30 млн тонн нефти в 2024 году, а второй — до 100 млн тонн в 2030-м. Также он позволит объединить Ванкорскую нефтяную провинцию с новыми месторождениями на севере Красноярского края, также разрабатываемыми «Роснефтью».