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«Восток Ойл» регион станет крупнейшей главной нефтегазовой провинцией мира

«Восток Ойл» регион станет крупнейшей главной нефтегазовой провинцией мира
Иллюстрация: gazetazp.ru

Благодаря проекту по созданию новой нефтегазовой провинции на Таймыре можно будет привлечь к работе около 400 тысяч человек, — заявил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

#НОВОСТИ

По словам губернатора Усса, на месте освоения месторождений построят примерно 15 вахтовых поселков и небольших городов, аэродромную сеть, несколько тысяч километров электросетей и дороги. Контракт на строительство объектов энергетики уже заключен — сейчас идет поиск площадки для строительства. Проект «Восток Ойл», реализуемый «Роснефтью», даст около 400 тыс. рабочих мест. Планируется, что первую нефть начнут отгружать в 2024 году. При этом, чтобы обеспечить транспортировку и добычу сырья, построят самый большой порт в российской Арктике — «Бухта Северная». Объем ежегодной добычи составит 50 млн тонн, на втором этапе – 100 млн тонн.

По мнению Александра Усса, несмотря на пандемию, проект реализуют в срок. Сейчас власти региона работают над предоставлением инициативе определенных мер поддержки — необходимый законопроект рассмотрят уже в декабре. Даже при льготах в краевом центре рассчитывают, что каждые пять лет объем налоговых поступлений в региональный бюджет будет удваиваться: вместо 30 млрд сейчас будет 60, 120 и так далее. В правительстве региона уверены, что это означает радикальные сдвиги в социально-экономическом развитии Красноярского края.

Глава края также отметил, что в России сейчас в целом уделяют большое внимание Арктике:

Инвестиционный потенциал Таймыра огромен, речь не только о нефти и газе, но и об угольных месторождениях. Там есть большие перспективы по алмазам, по цветным металлам, в том числе драгоценным. Поэтому Таймыр – ближайшее инвестиционное будущее нашего региона».

Как ранее писал DK.RU, о начале практической реализации проекта «Восток Ойл» уже доложили президенту России Владимиру Путину. К поисково-разведочному бурению на Таймыре приступили весной, ресурсная база новой нефтегазовой провинции на полуострове составляет около 5 млрд тонн нефти.

 

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