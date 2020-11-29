«Роснефть» может получит дополнительные льготы для развития «Восток ойл»

Глава «Роснефти» направил в правительство просьбу предоставить льготы компании «Восток ойл», который включает в себя несколько месторождений на Таймырском полуострове.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в пятый раз за год встретился с президентом Владимиром Путиным. На ней он доложил об успехах реализации проекта «Восток ойл».

Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которые вы уделяете проекту, особые слова благодарности вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта. Это позволило создать эффективную экономическую модель», — заявил Сечин.

Правда, сразу после перечисления успехов проекта и заявлений об эффективности глава «Роснефти» попросил президента о новых льготах.

«Не для нас, а для наших подрядчиков, для производителей оборудования, которым требуются оборотные средства для начала работы. В этой связи я хотел бы обратиться к вам с просьбой помочь нам подтолкнуть решение некоторых вопросов в этом направлении».

В своем письме на имя вице-премьера Юрия Борисова глава «Роснефти» привел примеры льгот, которые предоставляются предприятиям в других сферах и которые он бы хотел применить на проекте «Восток ойл». Например, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают продукцию гражданского назначения, получают на это кредиты от ВЭБа по ставке от 5 % годовых. Другой пример из письма Сечина: Фонд развития промышленности выдает кредиты по ставке от 1 % годовых промышленным предприятиям. Сечин попросил правительство разработать механизм льготного целевого финансирования специально для «Восток ойл».

Справка

Проект «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток ойл», составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, которая превосходит по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал роста добычи «Восток ойл»: в 2024 году — 25 млн тонн, в 2027 году — 50 млн тонн, в 2030-м — 115 млн тонн.

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