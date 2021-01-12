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Красноярцы не готовы прививаться от коронавируса ради выхода в офис

Красноярцы не готовы прививаться от коронавируса ради выхода в офис
Автор фото: Jeyaratnam Caniceus. Иллюстрация: pixabay.com

Опрос о том, как повлияла или повлияет эпидемия на планы жителей Красноярского края по трудоустройству, провела служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба hh.ru, только 28% жителей Красноярского края, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы выйти на работу в офис. Большинство «надомников» - 68% - не готовы к такому шагу. Однако 2% «удаленщиков» рассказали, что уже сделали прививку. Возможно, на решение привиться влияют и опасения, что вакцина может оказаться недостаточно эффективной, однако 20% опрошенных считают, что прививку против коронавируса безопасно делать уже сейчас, до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности. Еще 21% участников исследования не смог определиться с мнением.

30% опрошенных предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 14% - зарубежной, если в этом году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания). 34% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

В оценке влияния эпидемии на работу и планы по трудоустройству положительные и отрицательные мнения оказались практически в паритете. 40% опрошенных считают, что ситуация с вирусом не отразится на их работе, 48% придерживаются иного мнения, и больше всего в этой группе представителей индустрии гостеприимства – предприятий общественного питания, гостиниц, туристических компаний…

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Красноярском крае начнется в первом квартале 2021 года. По данным регионального минздрава, сейчас в край завезено 6 242 дозы вакцины, ею в первую очередь прививают сотрудников медучреждений. За 2021 год власти планируют привить порядка 30% населения.

 

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