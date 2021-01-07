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Стали известны сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае

Стали известны сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае
Иллюстрация: kraszdrav.ru

Первая волна вакцинации, по планам властей, охватит треть населения региона. На сегодня в край завезено свыше 6 000 доз вакцины, а привито более полутора тысяч человек.

#НОВОСТИ
Массовая вакцинация от COVID-19 в Красноярском крае начнется в первом квартале 2021 года. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
 
По информации чиновников, сейчас в край завезено 6 242 дозы вакцины и 1 679 человек получили прививку. В основном это сотрудники медицинских учреждений.
Сейчас основной контингент расширен — медицинские работники, сотрудники социальных служб, педагоги, оперативные службы. Плюс сняты действовавшие ранее возрастные ограничения», — рассказывает главный врач краевого Центра СПИД, на базе которого проходит вакцинация, Сергей Скударнов.
Он пояснил, что перед прививкой по каждому человеку собираются данные о здоровье и выявляются хронические паталогии. Только после этого он допускается к вакцинации.
 
Добавим также, что краевой Центр СПИД продолжает работать в режиме вакцинации и во время новогодних каникул, поскольку у ряда получивших первую дозу (вакцинации проходит в два этапа), время введения второй выпало именно на этот период.
 
Как ранее сообщали в краевом Минздраве, массовая вакцинация в Красноярском крае будет развернута на базе 60 медучреждений. За 2021 год власти планируют привить порядка 30% населения.
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