Стали известны сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае

Первая волна вакцинации, по планам властей, охватит треть населения региона. На сегодня в край завезено свыше 6 000 доз вакцины, а привито более полутора тысяч человек.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Красноярском крае начнется в первом квартале 2021 года. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации чиновников, сейчас в край завезено 6 242 дозы вакцины и 1 679 человек получили прививку. В основном это сотрудники медицинских учреждений.

Сейчас основной контингент расширен — медицинские работники, сотрудники социальных служб, педагоги, оперативные службы. Плюс сняты действовавшие ранее возрастные ограничения», — рассказывает главный врач краевого Центра СПИД, на базе которого проходит вакцинация, Сергей Скударнов.

Он пояснил, что перед прививкой по каждому человеку собираются данные о здоровье и выявляются хронические паталогии. Только после этого он допускается к вакцинации.

Добавим также, что краевой Центр СПИД продолжает работать в режиме вакцинации и во время новогодних каникул, поскольку у ряда получивших первую дозу (вакцинации проходит в два этапа), время введения второй выпало именно на этот период.