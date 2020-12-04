Треть красноярцев пройдут вакцинацию от коронавируса

В Красноярске в ближайшие дни ждут новую партию вакцины от коронавируса, сейчас идет подготовка учреждений к ее приему. Но пока точная дата поступления препарата неизвестна.

Об этом рассказала заведующая отделением вакцинопрофилактики краевого центра СПИД Наталья Опейкина.

В минздраве края уточнили, что вакцинация жителей от коронавирусной инфекции начнется в 1 квартале 2021 года. Она будет организована в 60 медицинских организациях края. Всего в 2021 году планируется привить не менее 30 % жителей региона.

Процедуру вначале предложат так называемым группам риска — врачам и учителям в возрасте от 18 до 60 лет (возрастной ценз обозначен в инструкции).

Наталья Опейкина напомнила, что первые прививки нескольким красноярским врачам поставили еще в октябре. Никаких побочных реакций после введения препарата у них не было. Сейчас к вакцинации готовится еще большее количество лечебных учреждений.

Мы подписали соглашение на 2,5 тыс. доз вакцины, 42 дозы были реализованы в октябре. Со дня на день мы ждем полного графика и времени поставки вакцины на нашу территорию. Сейчас практически закончены все подготовительные мероприятия по приему этой вакцины», — пояснила Опейкина.

Вакцина готовится по особенной технологии и требует низкотемпературного морозильного оборудования. Такие холодильники есть в сети «Губернские аптеки», поэтому именно туда сразу и поместят поступившую вакцину, а затем ее распределят по больницам. Сейчас там готовят морозильное оборудование с режимом хранения от −18 °С. В первую очередь вакцина поступит в медицинские организации в межрайонных центрах края и крупные поликлиники Красноярска, имеющие необходимое морозильное оборудование, а также в Норильск. «Поэтапно таким оборудованием оснащаются медицинские учреждения. На сегодня готовность есть у десяти. С конца декабря такая готовность должна появиться еще в 53 медицинских учреждениях», — добавила Опейкина. Также пройдут семинары среди медиков — их будут учить, как работать с новой вакциной.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин провел совещание и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 в России со следующей недели. Путин отметил, что уже произведено более 2 млн доз вакцины. Вакцинация будет проходить на добровольной основе и бесплатно. Готовиться к прививке особо никак не надо, только психологически. Вакцинация не показана тем, кто уже переболел коронавирусом. Человек должен быть здоров на момент вакцинации. Между этой прививкой и другими должен пройти интервал в один месяц.

Как ранее сообщалось, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат прошел клинические испытания в июне — июле, а 9 сентября началась третья фаза клинических исследований. Новая официально зарегистрированная вакцина от коронавируса разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.