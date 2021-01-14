Количество банкротов среди жителей Красноярского края выросло более чем на две трети

По сравнению с другими территориями Сибирского Федерального округа край выглядит не так плохо, находясь на четвертом месте и по количеству банкротов, и по приросту.

В 2020 году 1,3 тысячи жителей Красноярского края были признаны банкротами. Это на 70% больше, чем голом ранее, сообщает « Коммерсант », ссылаясь на данные компании «Юридическое бюро № 1».

И по числу обанкроченных, и по динамике край оказался на четвертом месте в Сибири. Лидируют же Новосибирская и Омская области, в которых несостоятельными было признано 3,3 тысячи и 3,2 тысячи человек соответственно (в 2019 году таких случаев было в два и 1,6 раза меньше). Третьим идет Кузбасс — 1,4 тысячи (+80%). Иркутская область делит место с Красноярским крае по числу банкротов, но не по приросту — он здесь составил лишь 19%.

Меньше всего случаев банкротства было зафиксировано в Туве — лишь 100 человек попали под эту процедуру. Правда, увеличение по сравнению с 2019 годом было почти двукратное (1,7 раза).

В 2020 году, появился новый тип банкротов, у которых до кризиса были отличная кредитная история и стабильный доход, а кредитная нагрузка была небольшой. Это люди, работающие в сфере туризма, гостиничном комплексе, общепите, а также некрупные ИП», — цитирует издание директора «Юридического бюро № 1» Юлию Комбарову.