Красноярский край оказался четвертым в России по объемам зарплатных долгов

В октябре 2020 года их объем довольно существенно снизился. Но такая динамика вряд ли станет трендом, поскольку определила ее лишь одна отрасль — строительная.

Просроченная задолженность по зарплате в Красноярском крае на 1 ноября 2020 года составила 73,2 млн рублей, что на 17,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Красноярскстат.

Судя по данным статистики, это самое большое сокращение зарплатных долгов краевых предприятий в этом году — близкие показатели, 10,2% и 16,8%, отмечались лишь в марте и апреле, все остальное время они были ощутимо меньше, а в феврале, мае и августе задолженность и вовсе вырастала на 76,5%, 4,7% и 3,7% соответственно. В результате с начала года просрочка по зарплате в Красноярском крае выросла на 3,5%.

Основной причиной снижения долгов по итогу октября стало сокращение их объема в строительстве — с 25,5 млн рублей до 8 млн.

Как рассказали DK.RU в региональном Минстрое, на 1 ноября 2020 года погашена либо снижена кредиторская задолженность по заработной плате в строительных компаниях «Карат» (1,5 млн), «Стройкомплекс НПО ПМ» (1,96 млн), завершено конкурсной производство в «СХТМ — Монтаж» (14,5 млн).

Добавим, что, по данным Росстата, на 1 ноября 2020 года Красноярский край является вторым в Сибири по объему зарплатных долгов. «Лидером» же является Кемеровская область с 381,8 млн рублей — к тому же, это самый большой показатель задолженности в России. Красноярский край по стране идет на четвертом месте.