Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
76,25
90,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край оказался четвертым в России по объемам зарплатных долгов

Красноярский край оказался четвертым в России по объемам зарплатных долгов
Иллюстрация: pixabay.com

В октябре 2020 года их объем довольно существенно снизился. Но такая динамика вряд ли станет трендом, поскольку определила ее лишь одна отрасль — строительная.

#НОВОСТИ
Просроченная задолженность по зарплате в Красноярском крае на 1 ноября 2020 года составила 73,2 млн рублей, что на 17,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Красноярскстат.
 
Судя по данным статистики, это самое большое сокращение зарплатных долгов краевых предприятий в этом году — близкие показатели, 10,2% и 16,8%, отмечались лишь в марте и апреле, все остальное время они были ощутимо меньше, а в феврале, мае и августе задолженность и вовсе вырастала на 76,5%, 4,7% и 3,7% соответственно. В результате с начала года просрочка по зарплате в Красноярском крае выросла на 3,5%.
Основной причиной снижения долгов по итогу октября стало сокращение их объема в строительстве — с 25,5 млн рублей до 8 млн.
 
Как рассказали DK.RU в региональном Минстрое, на 1 ноября 2020 года погашена либо снижена кредиторская задолженность по заработной плате в строительных компаниях «Карат» (1,5 млн), «Стройкомплекс НПО ПМ» (1,96 млн), завершено конкурсной производство в «СХТМ — Монтаж» (14,5 млн).
 
Добавим, что, по данным Росстата, на 1 ноября 2020 года Красноярский край является вторым в Сибири по объему зарплатных долгов. «Лидером» же является Кемеровская область с 381,8 млн рублей — к тому же, это самый большой показатель задолженности в России. Красноярский край по стране идет на четвертом месте.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три чиновника из Красноярского края получили должности в СевастополеТри чиновника из Красноярского края получили должности в Севастополе
  • Четыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученыхЧетыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученых
  • «Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован«Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован
  • Питерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в МотыгиноПитерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в Мотыгино
  • «Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова«Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.