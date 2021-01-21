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Оленей Красноярского края посчитают с помощью авиации

Оленей Красноярского края посчитают с помощью авиации
Автор фото: Наталья Коллегова. Иллюстрация: pixabay.com

На эти цели в бюджете региона на 2021 год выделен почти 21 миллион рублей, сообщает ТАСС. Вопросы учета популяции дикого северного оленя обсудили на заседании межведомственной рабочей группы.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае обитает таймырская популяция дикого оленя, считавшаяся крупнейшей в мире, однако актуальных данных о ней нет. Эксперты считают, что дикий северный олень находится под угрозой исчезновения, ему угрожают не только браконьеры, но и волки, численность которых растет, а также климатические изменения.

Программой Красноярского края предусмотрено финансирование в размере 20,6 миллиона рублей для проведения авиаучета. Сегодня мы работаем над техническим заданием по использованию данного проекта», - цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Это второй этап работ по оценке численности дикого северного оленя, на первом этапе животных метили с помощью спутниковых ошейников, чтобы отследить пути миграции, определить границы ареала обитания.

Напомним, в 2017 году впервые в истории премии «Делового квартала» «Человек года» была введена номинация «Экологический проект бизнеса», одним из номинантов стал социально-экологический проект «Эвенкийский олень» Восточно-Сибирской нефтегазовой компании  по поддержке научных исследований, имеющих прикладное значение для Эвенкийского района Красноярского края. Научные сотрудники СФУ с помощью спутниковых ошейников наблюдали за миграцией оленей. Благодаря проекту впервые удалось проследить полный годовой цикл миграции. Были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер миграции в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. Ученые выяснили, что из-за климатических изменений происходят существенные отклонения стад от привычных маршрутов. Только при помощи спутниковых наблюдений обнаружена группировка оленей, которую родовые общины считали исчезнувшей.

 

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