Заксобрание края одобряет возрождение вытрезвителей

С 1 января вступил в силу закон, позволяющий регионам открывать вытрезвители, в том числе и на условиях государственно-частного партнерства, с привлечением частных инвестиций.

Как сообщил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания Анатолий Самков, чтобы возродить в Красноярском крае систему вытрезвителей, региональному парламенту необходимо разработать и принять региональный закон, который и будет регламентировать их создание и функционирование. Депутаты не хотят откладывать дело в долгий ящик и займутся этим в ближайшее время.

Согласно принятому федеральному закону, создание вытрезвителей находится в полномочиях регионов, а правила и организацию деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД. Нужно определить количество таких специализированных учреждений, выбрать помещения и так далее», — сказал Анатолий Самков.

Опыт возрождения вытрезвителей в Красноярском крае есть: учреждения, которые помогали перебравшим алкоголя гражданам прийти в себя, работали в течение полутора месяцев - с 1 февраля по 15 марта 2019 года во время активной подготовки и проведения универсиады. Учреждения оказывали услуги бесплатно – одно жителям правого, другое – жителям левого берега. Как отметил депутат, аншлага в вытрезвителях не наблюдалось, но услуги были востребованы.

Прокомментировал парламентарий и перспективы создания частных вытрезвителей, отметив, что необходимо очень выверено подходить к выбору предпринимателей, чтобы обеспечить защиту законных интересов и прав граждан.

Напомним, что в Красноярском крае одним из проповедников возрождения системы вытрезвителей был начальник краевого управления полиции Александр Речицкий. По данным МВД, ежегодно в стране из-за пьянства гибнут более 50 тысяч человек. «По пьяной лавочке» люди тонут, попадают под колеса автомобилей, травмируются, становятся жертвой злоумышленников и банально замерзают на улице.

Отметим, что вытрезвители частично снимут нагрузку с медицинских учреждений: раньше полиция была обязана доставлять пьяных в дежурные больницы, сейчас же сможет сразу отвозить в вытрезвитель, где и будет проводиться медицинский осмотр.

Как напоминает ТАСС, первые вытрезвители в Российской империи открылись в 1902-1904 годах в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле. В частности, тульский "Приют для опьяневших" содержался за счет городской казны, основной целью заведения было спасение замерзающих на улице рабочих.

Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде по адресу ул. Марата, д. 79. Учреждение действовало под управлением Народного комиссариата здравоохранения. В 1940-м году вытрезвители переподчинили Народному комиссариату внутренних дел (НКВД, впоследствии МВД).

В 2006 году тарифы в российских вытрезвителях составляли от 50 рублей в сутки (Астрахань, Владимир) или 100 рублей (Москва), до 770 рублей (Челябинск, Орел) и даже 2 700 рублей (Якутск). При этом в Ульяновске и Нижнем Новгороде в том же 2006 году вытрезвители оказывали услуги бесплатно, пишет ТАСС.

В 2010 году президент Медведев вывел вытрезвители из системы МВД и передал управление муниципалитетам. В 2011 году вытрезвителей в прежнем значении в стране не осталось, однако порядка 20 регионов сохранили что-то вроде «центров протрезвления» при медицинских учреждениях.