«Осенняя страда» — ипотека в Красноярском крае показала двукратный рост

Основным драйвером роста ипотечного рынка в регионе стали льготная государственная программа и снижение самими банками ставок по этому виду кредитования.

Осенью 2020 года в Красноярском крае было выдано ипотечных кредитов на 33,5 млрд рублей, что болеем чем в два раза превосходит результаты этого рынка в аналогичном сезоне 2019-го, сообщили в красноярском отделении Банка России.

По месяцам эта суммы распределилась следующим образом: сентябрь — 11 млрд рублей; октябрь — 12,3 млрд рублей; ноябрь — 10,2 млрд рублей. Похожая неравномерность в динамике отмечалась весь год: в первом квартале объемы выдачи выросли примерно на треть, в апреле-мае снизились, а с приходом лета — снова начали расти.

В 2020 году в крае пиковым по выдаче ипотеки стал октябрь, в этом месяце планировалось завершить государственную программу „Ипотека под 6,5%“, и многие стремились успеть воспользоваться её преимуществами. Впоследствии программу продлили до 1 июля 2021 года, она продолжает оказывать поддержку ипотечному кредитованию и всей строительной отрасли», — прокомментировал управляющий красноярского отделения Центробанка Сергей Журавлев.

Всего же, по данным ЦБ, за 11 месяцев 2020 года в Красноярском крае было выдано 79,6 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го.