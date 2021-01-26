Как коронавирус изменил косметическую индустрию – Мария Никитенко

2020 год принес перемены и в индустрии красоты. Бьюти-эксперт Мария Никитенко отмечает яркие события в отрасли и тренды, которые обозначила пандемия коронавируса.

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Мария Никитенко, бьюти-стилист

Маски стали новым аксессуаром

Если раньше маски были маркером провокации и привлечения внимания к экологической обстановке, то теперь это ежедневный аксессуар, который в прямом смысле может спасти жизнь. Дизайнеры превратили маску в модный аксессуар, а косметические марки сразу стали акцентировать внимание на таком эффекте, как маскне - акне от ношения маски. И в самом деле из-за влажного воздуха и косметики под маской возникает раздражение на коже. Но косметические компании в ускоренном темпе и в огромных количествах стали производить средства, которые лечат такие воспаления.

Правда, я рекомендую не кидаться скупать эти средства, а уделить больше внимания ежедневному уходу за кожей, регулярно менять и стирать маски.

Вновь актуален «Индекс помады»

Напомню: это показатель того, что, несмотря на кризис, косметику будут покупать всегда. И цифры говорят сами за себя. Например, на Wildberies за первые две недели мая 2020 было продано 11 млн помад. И маски никого не остановили.

Изменились макияж и укладка

Мы много времени стали проводить дома, а домашняя обстановка не располагает к работе. И конечно не располагает к макияжу, прическе и нарядам. Появились новые техники макияжа, который можно сделать легко и быстро, а еще и выглядеть свежо на экране во время онлайн-конференции.

Выросли продажи косметики для мужчин. Мужчины стали видеть чаще себя на экране, да и еще в сравнении с другими.

Инклюзивность в бьюти

В широком понимании инклюзивность – это взаимодействие с теми, кто исключен из общения по каким-либо признакам. На протяжении десятков лет создавалась косметика для отдельных групп внешности. Первые изменения произошли в 70-80-х годах, когда на подиум стали выходить темнокожие модели. Но со временем этот вопрос снова затих. Несколько лет назад эта тема снова вернулась вместе с бодипозитивом, расширенным кастингом моделей, многообразием косметики.

Инклюзивность – это многообразие. Если в линейке тональных кремов не представлены оттенки для всех оттенков кожи – этот бренд может получить мировое порицание. Ярким примером инклюзивности стал бренд Fenty Beauty. Как обьясняла Рианна, она остро ощущала пустоту в области продуктов, которые работают на всех типах и любых тонах кожи:

Свою линию макияжа я создала для всех, вне зависимости от возраста, типа и оттенка кожи, образа жизни, культурных и религиозных убеждений, сосредоточившись на широком диапазоне оттенков кожи, для которых традиционно было трудно подобрать подходящий тон, создавая формулы, работающие для всех типов кожи, и точно определяя универсальные оттенки».

В конце 2020 года на российском рынке появилась линия ухода Fenty Skin.

Тренд на экологичность

Теперь недостаточно разместить кролика на упаковке, нужно подробно описать, каким трендам экологичности следует бренд. И теперь покупателя не устраивает информация, в которой показывается, как экологично производится одно средство, люди хотят видеть и знать, как выращиваются растения, добывается соль, кто конкретно производит косметику. И насколько соблюдают «правила справедливой торговли» компании, которые об этом говорят.

В магазинах стали принимать упаковку от косметики на переработку, а некоторые бренды дарят косметику за возврат упаковки.