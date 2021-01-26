В Красноярском крае построят завод по переработке неликвидной древесины

Появится он в Большемуртинском районе. Это проект Ассоциации лесопромышленников Центрального региона Красноярского края. Реализовать его планируют за 2-3 года.

Ассоциации лесопромышленников Центрального региона Красноярского края строит в селе Бартат Большемуртинского района завод по производству пеллет. Проект сегодня презентовали министру лесного хозяйства региона Алексею Панову, сообщают в ведомстве.

Уникальность проекта состоит в переработке неликвидной древесины, а также частично обгоревшей и поврежденной насекомыми-вредителями. Такое сырье не перерабатывается лесопромышленными компаниями и не экспортируется», — говорят в Минлесхозе.

После выхода на проектную мощность — 80 тысяч тонн топливных гранул в год — завод будет перерабатывать до 185 тысяч кубометров нетоварной древесины в год, которую будут принимать от членов ассоциации и других компаний, что избавит их от необходимости ее утилизировать.

Строительство планируют начать в 2022 году, а запустить предприятие — в 2023-м. Объем инвестиций в проект и ожидаемые сроки окупаемости, его инициаторы не раскрывают.