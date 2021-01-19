Дело экс-главы Канска Надежды Качан дошло до суда
Ее подозревают в халатном исполнении своих должностных обязанностей, из-за чего в городе произошел пожар, который оставил без крыши над головой более 300 человек.
Первое судебное заседание по делу бывшего главы Канска Надежды Качан состоится 1 февраля 2021 года, сообщили в Красноярском краевом суде.
Пройдет оно в Канском суде в закрытом режиме и будет носить предварительный характер.
Сейчас против Надежды Качан возбуждено два уголовных дела: по ч 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба») и ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Заведены они были после пожара в Канске в мае 2017 года. Причиной этого происшествия стало возгорание отходов лесопиления, которые складировались ненадлежащим образом. Власти города (включая Качан) знали об этом, но ничего не предприняли. В результате сгорело 78 домов, более 300 человек остались без крова, два человека погибли.
Оба уголовных дела возбудили в июле 2017 года, но Качан занимала пост главы города еще до ноября 2018-го. Тогда ей дали отставку с формулировкой «по собственному желанию». Но в мае 2019 года ее изменили на «отставку в связи с утратой доверия».