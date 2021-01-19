Дело экс-главы Канска Надежды Качан дошло до суда

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Ее подозревают в халатном исполнении своих должностных обязанностей, из-за чего в городе произошел пожар, который оставил без крыши над головой более 300 человек.