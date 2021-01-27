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В Красноярском крае будут производить активированный уголь из древесных отходов

В Красноярском крае будут производить активированный уголь из древесных отходов
Иллюстрация: ribnydomik.ru

Предприятие появиться на востоке региона — в Канске — и будет первым подобным производством в Сибири. Пока его запуску мешает пандемия и вызванные ей ограничения.

#НОВОСТИ
В Канске (Красноярский край) из древесных отходов начнут производить активированный уголь из отходов лесопиления, об этом сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства.
 
Проект реализует компания «Гудвин». Как рассказали DK.RU в Минлесхозе, объем инвестиций в него составляет порядка 100 млн рублей. Проектная мощность составляет до 10 тонн активированного угля в сутки, перерабатывая до 275 кубометров горбыля.
 
Когда производство начнет работать, пока не ясно. Дело в том, что оборудование для него было закуплено еше в 2020 году, но стартовать предприятие не смогло — помешала пандемия.
По условиям контракта, настройку и запуск этого оборудования должны проводить представители производителя, которые, а это китайская компания, из-за закрытых границ не смогли приехать. Но как только ситуация изменится, компания вернется к работе над проектом», — говорят в ведомстве.
По словам чиновников, это производство активированного угля компании «Гудвин» будет первым подобным в Сибири.
 
Напомним, что в 2023 году в Большемуртинском районе Красноярского края ожидается запуск предприятия по переработке неликвидной древесины в топливные гранулы (пеллеты). Это должно сократить в прилегающих территориях количество древесных отходов, которые нужно утилизировать.
Автор: Евгений Волошинский
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