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Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере

Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере
Иллюстрация: pixabay.com

Это связано с повышением средней цены приобретаемой квартиры, которая за год выросла более чем на треть, при увеличении ее площади. Ну и, конечно, сыграли свою роль низкие ставки.

#НОВОСТИ
Средний размер ипотечного кредита в Красноярском крае в декабре 2020 года составил примерно 2,37 млн рублей, что на 14,6% больше, чем в декабре 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По мнению директор по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такой рост, в первую очередь, связан со снижением ставок по ипотеке, которое произошло благодаря программам господдержки.
Снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом(ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — говорит он.
Выводы Волкова косвенно подтверждают данные, опубликованные в Единой информационной системе жилищного строительства. Так, с декабря 2019 года по декабрь 2020-го средняя стоимость квадратного метра в новостройке увеличилась на 9,4%, а средняя стоимость купленной квартиры за этот же период — на 34,5%. Вероятно, это связано с увеличением метража, приобретаемого жилья — за год площадь покупаемых квартир увеличилась почти на 22%. Иными словами, жители края стали покупать более дорогие квартиры большей площади.
 
Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере 1
 
Стоит добавить, что, по данным Объединенного кредитного бюро, в регионе за год было выдано 41,3 тысячи ипотечных кредитов. Это на 30% больше, чем годом ранее. А по информации Центробанка, объем жилищных заимствований осенью 2020 года более чем вдвое превзошел показатели аналогичного периода 2019-го.
Автор: Евгений Волошинский
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