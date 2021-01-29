Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере

Это связано с повышением средней цены приобретаемой квартиры, которая за год выросла более чем на треть, при увеличении ее площади. Ну и, конечно, сыграли свою роль низкие ставки.

Средний размер ипотечного кредита в Красноярском крае в декабре 2020 года составил примерно 2,37 млн рублей, что на 14,6% больше, чем в декабре 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По мнению директор по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такой рост, в первую очередь, связан со снижением ставок по ипотеке, которое произошло благодаря программам господдержки.

Снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом(ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — говорит он.

Выводы Волкова косвенно подтверждают данные, опубликованные в Единой информационной системе жилищного строительства. Так, с декабря 2019 года по декабрь 2020-го средняя стоимость квадратного метра в новостройке увеличилась на 9,4%, а средняя стоимость купленной квартиры за этот же период — на 34,5%. Вероятно, это связано с увеличением метража, приобретаемого жилья — за год площадь покупаемых квартир увеличилась почти на 22%. Иными словами, жители края стали покупать более дорогие квартиры большей площади.