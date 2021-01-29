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В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске

В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске
Иллюстрация: Скриншот из презентации "Красноярской технологической долины"

Министерство экономразвития РФ, правительство края и администрация Красноярска в Москве подписали соглашение о реализации ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина».

#НОВОСТИ
Технологическая долина разместится севернее Красноярского металлургического завода. Площадь территории составит 247 га, из них третья часть уже зарезервирована потенциальными резидентами. Как уточнили в пресс-службе министерства экономики и регионального развития края, региональное правительство предоставит резидентам необходимую инфраструктуру, часть инженерной, транспортной и иной инфраструктуры уже имеется на площадке. 
 
К 2030 году объем инвестиций резидентов оценивается в 18 556 млн рублей, в первые три года будет вложено 6 610 млн. рублей. Предполагаемые налоговые платежи составят 6,5 млрд рублей. При этом для резидентов будут действовать льготы по налогам.
 
Ранее DK.RU рассказывали о создании в крае особой экономической зоны. Сейчас шесть резидентов уже заключили соглашения о намерениях. «Якорями» первой очереди станут 3 проекта создания производств по глубокой переработке алюминия и выпуску продукции из алюминия и 3 проекта по выпуску специализированной техники для добывающих отраслей и металлургии. Планируется, что на этих производствах задействуют около 1500 человек.
 
«Красноярская технологическая долина» является частью программы «Енисейская Сибирь», которая объединяет экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тувы.
Автор: Валерия Петрова
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