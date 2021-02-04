В «КрасКоме» рассказали предварительную версию причин отравления водой в Студгородке

Биологической угрозы (бактерии, инфекция и т.п.) вроде бы нет — все дело в технической воде. Но точные результаты исследований воды пока не получены - их ждут сегодня.

Причиной отравления холодной водой из под крана в красноярском Студгородке могла стать вода из системы пожаротушения, которая попала в водопровод. Об этом сообщили в компании «КрасКом».

По рабочей версии коммунальщиков, когда во время ремонта на водозаборе «Гремячий лог» отключили подачу холодной воды, в систему перетекла вода из системы пожаротушения. Причиной этого стало отсутствие обратных клапанов, которые должны были воспрепятствовать этому. Подобное было обнаружено на одном из пострадавших домов.

Этот „квас“ стоял там как минимум полтора года. Эту жидкость взяли на анализы: запах резкий, мутность есть. Версия стала рабочей, и ее нужно отрабатывать, в том числе и на других домах», — рассказал глава «КрасКома» Олег Гончеров.

Опубликованные «КрасКомом» лабораторные исследования воды, взятой в одном из домов (Дачная, 35) непосредственно после происшествия, говорят о ее биологической безопасности — патогенные микроорганизмы в ней отсутствуют. Однако ученые СФУ, исследовавшие воду по просьбе НГС24 , обнаружили в воде токсины (правда, взята она была в другом доме — Дачная, 30а). Напомним, что сигналы об отравлении холодной водой от жителей домов по улицам Киренского, 2-я Огородная, Дачная и Борисова начали поступать 31 января. Сначала речь шла о 27 пострадавших. Затем их число увеличилось до 57-ми.«КрасКомом» лабораторные исследования воды, взятой в одном из домов (Дачная, 35) непосредственно после происшествия, говорят о ее биологической безопасности — патогенные микроорганизмы в ней отсутствуют. Однако ученые СФУ, исследовавшие воду по просьбе, обнаружили в воде токсины (правда, взята она была в другом доме — Дачная, 30а).

Результаты исследования воды по остальным домам, запитанным от «Гремячего лога» (всего 27), станут известны сегодня.