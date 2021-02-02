Роспотребнадзор и «КрасКом» расследуют отравления водой в красноярском Студгородке

По словам местных жителей, проблемы с водой начались после ремонта водозабора, от которого запитаны дома пострадавших. Коммунальщики проверяют ее на микробиологию.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и компании «КрасКом» расследуют жалобы жителей Студгородка на некачественную водопроводную воду, которая стала причиной отравлений. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь коммунальной компании Татьяна Лукина.

По ее словам, такие жалобы поступали из домов по улицам Киренского (№№ 32,32к,32м), 2-я Огородная (№№ 22а,24,25,26), Дачная (№№ 28, 30а, 35, 35А) и Борисова (№ 30). Как говорят местные жители, вода испортилась после ремонтных работ на водозаборе «Гремячий лог». Всего известно о 27 случаях отравления. В Роспотребнадзоре сообщают, что речь идет об острой кишечной инфекции.

Коммунальщики утверждают, что проблема лежит вне водозабора.

Безопасность холодной воды с водозабора „Гремячий лог“ подтверждается лабораторными исследованиями, однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду», — говорит генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров.

Чтобы установить причины произошедшего, специалисты компании и надзорного ведомства будут всю неделю брать пробы из распределительной сети означенных выше домов и в квартирах самих пострадавших.

Всем жителям Студгородка пока рекомендуют относиться к холодной воде из-под крана, как к технической — т.е. не пить без дополнительной термической обработки (кипячения).