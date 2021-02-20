«Интернет-магазины стали ближе» — Яндекс.Маркет открыл в Красноярске сортировочный центр

Ожидается, что это повысит доходы самих продавцов и ускорит доставку покупателям. Причем не только по Красноярску и краю, но и еще в девять регионов Сибири.

В Красноярске открылся сортировочный центр Яндекс.Маркета. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расположен он на улице Рейдовая (Ленинский район). Помимо Красноярска и края он будет обслуживать заказы из Алтая и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской области, а также Тувы и Хакасии.

Чтобы воспользоваться услугами сортировочного центра красноярскому магазину нужно подключиться к Яндекс.Маркету. Сейчас это можно сделать по модели FBS — размещенный на маркетплейсе товар хранится на складе магазина, а будучи купленным доставляется в сортировочный центр, который и отправляет его клиенту.

Чтобы отгружать заказы по этой модели, у продавца должна быть возможность собирать от 50 заказов в день и привозить их в сортцентр не реже 5 дней в неделю», — уточняют в компании.

За присутствие на маркетплейсе придется заплатить комиссию с продажи — для красноярский продавцов ее с начала года снизили до 2% от цены. За эквайринг и логистику придется заплатить отдельно. Но эти траты покроются за счет увеличения объемов продаж, считают в Яндекс.Маркете.

После подключения красноярский магазин получит доступ к новой большой аудитории покупателей, а мы возьмём на себя целый комплекс услуг — от общения с клиентом до оформления возвратов. От этого выигрывают и наши красноярские клиенты — вырастет ассортимент товаров для заказа», — говорит директор по региональному развитию бизнеса Яндекс.Маркета Виталий Лихачёв.

По его словам, в январе 2021 года количество заказов местных покупателей на Яндекс.Маркете выросло в три раза, по сравнению с прошлым годом. Сколько красноярских магазинов сейчас подключено к маркетплейсу в компании не уточняют, но по России это число составляет более 7 300.

Руководитель отдела продаж компании «ТехноМакс» Максим Багаев, уверен, что в краткосрочной перспективе подключение к Яндекс.Маркету на указанных выше условиях сыграет для ретейлеров в плюс.

Сейчас наши издержки на доставку составляют порядка 3,5-4%. Так что заявленные 2% — это очень хорошая цена», — говорит он.

Также Багаев (его компания подключилась к сортировочному центру пару недель назад) ожидает минимум двукратного роста продаж через Яндекс.Маркет — сейчас их доля в обороте «ТехноМакса» составляет порядка 3%.