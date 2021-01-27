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В Красноярске появятся постаматы AliExpress

В Красноярске появятся постаматы AliExpress
Иллюстрация: iphonesia.ru

Их установят в рамках реализации соглашения китайской компании с крупным российском ритейлером OR Group, который уже несколько лет развивает у себя подобный сервис.

#НОВОСТИ
В красноярских магазинах OR Group («Обувь России») появятся постаматы, в которых можно будет получать заказы с AliExpress. Об этом российский ритейлер договорился с китайским логистическим оператором Cainiao Network (входит в Alibaba Group), сообщили в пресс-службе компании.
 
Соглашение предполагает появление таких устройств в 98 торговых точках OR Group в девяти городах России. Помимо Красноярска в этот список входит Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Уфа. В течение года сеть хотят расширить до 200 постаматов. По сути, эти устройства превратят торговые точки ритейлера в пункты выдачи заказов AliExpress.
 
На сегодня в Красноярске «Обувь России» представлена 16 магазинами, работающими по франшизе (Westfalika, «Пешеход» и Rossita). Сколько постаматов будет установлено в городе и в каких именно торговых точках, в компании пообещали уточнить позже.
 
OR Group развивает проект партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с 2018 года. На данный в магазинах группы работает более 2 300 ПВЗ от 12 партнеров. В 2020 году через ее сеть ПВЗ было выдано более 1,2 млн посылок. Для «Обуви России» это способ привлечь дополнительный покупательский трафик. 
Наши постаматы станут точкой притяжения для онлайн-покупателей, а в том числе потому, что категория одежды и обуви входит в топ-5 по объёму доставок в Россию. Кроме того, расширение постаматной сети за счёт магазинов „Обувь России“», — говорит руководитель по стратегическому развитию постаматной сети «Цайняо» в России Ксения Киянцева.
Также она подчеркивает, что расширение сети постаматов за счет магазинов OR Group позволит сократить средние сроки доставки в российские города, где они установлены.
Автор: Евгений Волошинский
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