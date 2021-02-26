Минтранс Красноярского края определился с подрядчиками дорожного ремонта 2021 года

Речь идет о 36 участках региональных дорог. Еще по восьми вопрос решится в следующем месяце. Всего в этом году на дороги планируют потратить порядка 6 млрд рублей.

В 2021 году основную часть ремонтных программ на региональных дорогах Красноярского края будут выполнять четыре компании — основной этап заключения с ними госконтрактов уже завершен. Об этом в соцсетях рассказал глава краевого Минтранса Константин Димитров.

Речь идет о 36 объектах, которые будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В частности, это:

девять участков в Балахтинском, Бирилюсском, Козульском, Назаровском, Новосёловском и Шарыповском районах, общей протяжённостью 62,6 км возьмет на себя Балахтинское ДРСУ;

четыре участка в Ермаковском, Минусинском, Идринском и Курагинском районах, общей протяжённостью 31,7 км — ДРСУ-10;

семнадцать участков в Абанском, Берёзовском, Емельяновском, Канском, Манском, Нижнеингашском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Тасеевском, Уярском районах и в Железногорске, общей протяжённостью 84 км — КрайДЭО;

шесть участков в Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском и Мотыгинском районах, общей протяжённостью 43,4 км — «Лесосибирск-Автодор».

В марте решится вопрос по еще восьми объектам — торги по ним уже объявлены.

Ремонт 44 новых участков обойдётся в 655 млн рублей. Также предстоит закончить работы еще на 27 объектах, которые перешли с прошлого года. На них потратят 967,1 млн рублей. Всего за этот сезон приведут в порядок 153 км дорог регионального и межмуниципального значения», — пишет Димитров.

Также он добавляет, что общий объем финансирования дорожных программ, реализуемых в Красноярском крае в 2021 году в рамках нацпроекта, составит более 6 млрд рублей. Эти деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов.