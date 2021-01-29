На ремонт региональных дорог Красноярского края потратят 1,5 млрд рублей

Деньги выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На них планируют отремонтировать более полутора сотен километров местных трасс.

В 2021 году на ремонт дорог в районах Красноярского края потратят 1,5 млрд рублей. Об этом у себя в Facebook написал министр транспорта региона Константин Димитров.

По его словам, с нуля начнут ремонтировать 41 объект. К примеру:

автодорога Маганск — Верхняя Базаиха (с 0 по 5 км) в Берёзовском районе;

автодорога Обход Красноярска (с 20 по 29 км). В этом году там пройдут подготовительные работы, в 2022 отремонтируют 4,5 км покрытия, а в 2023 — оставшиеся 3,5 км;

автодорога Элита — Арейское — ст. Кача в Емельяновском районе (четыре участка: с 0 по 7 км, с 16,5 по 17,5 км, с 18,5 по 19,5 км, с 21,5 по 22,5 км);

автодорога Красноярск — Енисейск (два участка: с 25 по 29 км, с 30 по 31 км) в Емельяновском районе;

автодорога Красноярск — Енисейск (два участка: с 33,5 по 36 км, с 38,5 по 40 км) в Емельяновском районе. На первом участке работы пройдут в 2021 году, на втором — в 2022 году;

автодорога со стороны КПП в сторону о/л «Орбита» на территории Железногорска (с 0 по 3 км);

автодорога Красноярск — Железногорск (два участка: с 9,5 по 14 км, с 16,5 по 18,5 км);

автодорога Саяны (с 324,5 по 328 км) в Манском районе;

автодорога Подъезд к базе отдыха «Бузим» (с 4 по 6,5 км);

автодорога Миндерла — Сухобузимское — Атаманово (с 27,5 по 31,5 км) в Сухобузимском районе.

Всего работы будут вестись на 67 объектах (24 из них начали чинить еще в прошлом году) в 37 районах края. Общая протяженность отремонтированных участков составит 153 км. С полным списком объектов, которые будут отремонтированы в этом году, можно ознакомиться на сайте Краевого управления автодорог (КУДОР).

Помимо этого дорогу Шадрино — Подсосное в Козульском и Назаровском районах, протяженностью 12,9 км начнут готовить к капремонту, начало которого намечено на на 2022 год. В эксплуатацию объект собираются сдать в 2023-м.