Красноярскому краю выписали дорожную субсидию почти на 5 млрд рублей

Такое решение приняли в федеральном правительстве. Деньги будут выделяться в течение нескольких лет по по трем направлениям. Больше всего их пойдет на региональные дороги.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах, об этом сообщили на сайте кабинета министров.

В общей сложности на эти цели пойдет более 172,3 млрд рублей. Красноярский край из этой суммы получит чуть меньше 4,8 млрд рублей.

Выделять эти деньги будут следующим образом:

469 млн рублей — на автоматизацию управления дорожным движением в городских агломерациях в период с 2020 по 2022 год;

220 млн рублей — на те же цели, что и выше, в 2023 году;

667,8 млн рублей — на развитие дорог между центрами экономического роста в 2020 году;

3,7 млрд рублей — на дороги регионального значения в 2021-2023 годах.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. К этому сроку планируется увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.