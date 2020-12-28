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Красноярскому краю выписали дорожную субсидию почти на 5 млрд рублей

Красноярскому краю выписали дорожную субсидию почти на 5 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Такое решение приняли в федеральном правительстве. Деньги будут выделяться в течение нескольких лет по по трем направлениям. Больше всего их пойдет на региональные дороги.

#НОВОСТИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах, об этом сообщили на сайте кабинета министров.
 
В общей сложности на эти цели пойдет более 172,3 млрд рублей. Красноярский край из этой суммы получит чуть меньше 4,8 млрд рублей.
Выделять эти деньги будут следующим образом:
  • 469 млн рублей — на автоматизацию управления дорожным движением в городских агломерациях в период с 2020 по 2022 год;
  • 220 млн рублей — на те же цели, что и выше, в 2023 году;
  • 667,8 млн рублей — на развитие дорог между центрами экономического роста в 2020 году;
  • 3,7 млрд рублей — на дороги регионального значения в 2021-2023 годах.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. К этому сроку планируется увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.
 
Напомним, что на позапрошлой неделе глава кабмина также подписал распоряжение о выделении 1,27 млрд рублей на модернизацию красноярского аэропорта.
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