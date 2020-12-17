Федеральный бюджет оплатит модернизацию аэропорта Красноярск

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Подобное же финансирование получат еще четыре региона страны.

Красноярский край получит из федерального бюджет 1,27 млрд рублей на модернизацию аэропортов региона. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эти деньги пойдут на оплату модернизации магистральной рулежной дорожки аэропорта Красноярск в 2020 году.

Ремонтировать ее начали в 2019-м. Сейчас она готова на 90%. Выделенные деньги как раз и пойдут на оплату выполненных работ.

Полностью МРД планируют обновить к лету следующего года. Введение ее в эксплуатацию позволит более чем вдвое увеличить число взлет-посадок в аэропорту Красноярск.

Помимо Красноярского края, финансирование из федеральной казны получили Архангельская и Вологодская области, Забайкальский край и Чечня. Общий объем средств, выделяемых на пять территорий, составляет свыше 3,6 млрд рублей.