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Федеральный бюджет оплатит модернизацию аэропорта Красноярск

Федеральный бюджет оплатит модернизацию аэропорта Красноярск
Автор фото: Олеся Ленкова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Подобное же финансирование получат еще четыре региона страны.

#НОВОСТИ
Красноярский край получит из федерального бюджет 1,27 млрд рублей на модернизацию аэропортов региона. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
Эти деньги пойдут на оплату модернизации магистральной рулежной дорожки аэропорта Красноярск в 2020 году.
 
Ремонтировать ее начали в 2019-м. Сейчас она готова на 90%. Выделенные деньги как раз и пойдут на оплату выполненных работ.
 
 
Федеральный бюджет оплатит модернизацию аэропорта Красноярск 1
 
Полностью МРД планируют обновить к лету следующего года. Введение ее в эксплуатацию позволит более чем вдвое увеличить число взлет-посадок в аэропорту Красноярск.
 
Помимо Красноярского края, финансирование из федеральной казны получили Архангельская и Вологодская области, Забайкальский край и Чечня. Общий объем средств, выделяемых на пять территорий, составляет свыше 3,6 млрд рублей.
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