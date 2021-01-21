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На дороги Красноярска в этом году потратят 800 млн рублей

На дороги Красноярска в этом году потратят 800 млн рублей
Иллюстрация: dorogi-onf.ru

Эти деньги выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах местных властей две улицы достроить и еще две — начать.

#НОВОСТИ
В 2021 году в рамках нацпроекта на дороги Красноярска будет выделено 800 млн рублей. Об этом у себя в Facebook написал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
 
По его словам, эти деньги пойдут на завершение строительства дороги по улице Мате Залки — от дома № 33 до ул. Космонавтов, а также дороги по проспекту Молодёжный — от дома № 31 до ул. Преображенской.
 
Плюс к этому в текущем году начнутся работы на улице Байкитской (от ул. Юбилейная до ул. Дачная) и на Волочаевской (от ул. Дубровинского до ул. Копылова). А на улице Калинина в районе дома № 177 стартует строительство пешеходного перехода.
 
Также завершится последний этап проектирования дороги между Северным шоссе и микрорайоном Солнечный — от улице Грибоедова по Соколовской через Афанасия Тавакова.
 
На дороги Красноярска в этом году потратят 800 млн рублей 1
 
Напомним, что в 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будет реконструирована трасса от Красноярска до Элиты. На реализацию первого этапа этого проекта — строительство развязки на Т-образном перекрестке в конце дороги — в бюджете заложено более 700 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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