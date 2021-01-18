Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
Сейчас эта трасса не справляется с существующим потоком машин. После модернизации она станет магистралью, а ее пропускная способность возрастет в пять раз
В 2021 году начнется модернизация дороги Красноярск — Элита. Об этом на своей станице в Facebook написал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
По его словам, реконструкция будет проводиться в четыре этапа. Первый из них (а по проекту — четвертый) — строительство одноуровневой развязки на Т-образном перекрестке в конце дороги (7-й км). Предельная стоимость этих работ составляет 713 млн рублей. Начнутся они со стартом дорожно-строительного сезона, а завершаться (по планам властей) — в 2022 году.
Как рассказали DK.RU в региональном Минтрансе, общая стоимость реконструкции всей дороги пока неизвестна — проект только проходит госэкспертизу и торги по нему не проведены. Примерные же сроки окончания работ ясны — ближе к концу 2023 года.
К этому моменту дорога Красноярск — Элита должна превратиться в трассу II-й технической категории (сейчас III-я) с:
- четырьмя полосами движения по 3,5 метра;
- разделительной полосой в 2,8 метра;
- шестью разворотными петлями (чтобы исключить левые повороты с выездом на встречную полосу);
- искусственным освещением, водоотводом, тротуарами, пешеходными дорожками и автобусными остановками;
- надземным пешеходным переходом;
- автоматизированным пунктом контроля веса и габаритов грузовиков.
Пропускная способность обновленной дороги составит более 20 000 автомобилей в сутки против сегодняшних 4 000.
Инфографика: Крудор
Реконструкция дороги Красноярск — Элита пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».