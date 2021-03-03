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Красноярский край лидирует по кредитным лимитам в долевом строительстве по Сибири

Красноярский край лидирует по кредитным лимитам в долевом строительстве по Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

За прошедший год сумма действующих в регионе договоров проектного финансирования увеличилась более чем в восемь раз, вплотную приблизившись к 100 млрд рублей.

#НОВОСТИ
В рамках проектного финансирования долевого строительства застройщиками Красноярского края на 1 февраля 2021 года привлечено кредитов на почти 98,6 млрд рублей, это почти в 8,4 раза больше, чем было на эту дату годом ранее. Такие данные опубликовал Центробанк.
 
По объему предоставленных кредитных лимитов край занимает первое место в Сибирском федеральном округе. На втором, с 70 млрд рублей, идет Новосибирская область. По динамике же она отстает от края почти вдвое — 4,3 раза (февраль 2021 года к февралю 2020-го).
 
Также, по данным регулятора, в крае на отчетную дату было заключено 4 633 счета эскроу — это в 10,6 раз больше, чем годом ранее. Остатки же на этих счетах составляли 14,2 млрд рублей.
 
Добавим, что, по данным Единой системы жилищного строительства Минстроя РФ, за 2020 год в Красноярском крае было заключено 4 388 договора долевого участия — это почти вдвое меньше, чем в 2019-м (8 594 ДДУ). С начала же 2021 года продано лишь 89 долевых квартир против 702-х в прошлогоднем январе-феврале.
Автор: Евгений Волошинский
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