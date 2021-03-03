Красноярский край лидирует по кредитным лимитам в долевом строительстве по Сибири

За прошедший год сумма действующих в регионе договоров проектного финансирования увеличилась более чем в восемь раз, вплотную приблизившись к 100 млрд рублей.

В рамках проектного финансирования долевого строительства застройщиками Красноярского края на 1 февраля 2021 года привлечено кредитов на почти 98,6 млрд рублей, это почти в 8,4 раза больше, чем было на эту дату годом ранее. Такие данные опубликовал Центробанк.

По объему предоставленных кредитных лимитов край занимает первое место в Сибирском федеральном округе. На втором, с 70 млрд рублей, идет Новосибирская область. По динамике же она отстает от края почти вдвое — 4,3 раза (февраль 2021 года к февралю 2020-го).

Также, по данным регулятора, в крае на отчетную дату было заключено 4 633 счета эскроу — это в 10,6 раз больше, чем годом ранее. Остатки же на этих счетах составляли 14,2 млрд рублей.