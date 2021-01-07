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Красноярские строители за год продали вдвое меньше квартир

Красноярские строители за год продали вдвое меньше квартир
Иллюстрация: sm-city.ru

По площади проданного жилья и его суммарной стоимости отставание от прошлогодних показателей еще больше. Да и средняя цена квадратного метра в новостройке заметно подросла.

#НОВОСТИ
За 2020 год в новостройках Красноярска было продано 4 321 квартира общей площадью 252 тысячи кв.м. Суммарная стоимость их составляет 15,6 млрд рублей. Такие данные приведены в Единой информационной системе жилищного строительства. В прошлом году эти показатели были ощутимо выше — 8 481 квартира, 632,1 тысячи кв.м. и 35,5 млрд рублей.
 
За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в Красноярске выросла на 12,9% — с 56 тысяч рублей до 63,8 тысяч. Пик роста цен, как и продаж, пришелся на июнь-сентябрь. Вероятно, это связано с ростом ипотечного кредитования в крае. К примеру, в сентябре 2020 года в регионе было выдано ипотечных кредитов на 19% больше, чем в августе этого же года, и на 105% — чем в сентябре 2019-го.
 
Больше всех новых квартир в Красноярске — 1091 — за 2020 год продала компания «Спецстрой». На втором и третьем месте идут «Красстрой» и «Культбытстрой» — 849 и 464 квартиры соответственно. При этом средняя цена квадратного метра у них лишь немного выше, чем у «Спецстроя» — 66,5 тысячи рублей и 61,4 тысячи против 60,6 тысячи рублей. А вот средняя стоимость квартиры у лидера больше, чем у занимающего второе место — 2,8 млн рублей против 2,3 млн.
 
Самые же низкие показатели продаж у компании «Строительный трест» — она продала лишь одну квартиру за 5,3 млн рублей при цене квадратного метра 106,5 тысячи.
 
Для справки: данные Единой информационной системе жилищного строительства приводятся по количеству договоров долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд.
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