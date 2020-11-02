Ипотека в Красноярском крае показала двукратный рост
Такую динамику обеспечило снижение ставок по подобным заимствованиям. Правда, оно же привело к увеличению цен и рекордному удлинению сроков кредитования.
В сентябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 9,9 млрд рублей ипотечных кредитов ,что на 19% больше, чем в августе этого же года, и на 105% — чем в сентябре 2019-го. Такие данные опубликовало «Объединенное кредитное бюро».
Темпы годового прироста в крае оказались одними из самых высоких в России — больше только в Ханты-Мансийском автономном округе (+108%). В целом же по стране динамика оказалась куда скромнее — ипотечный портфель банков вырос на 82% и составил 424 млрд рублей.
Также увеличился и срок кредитования: в сентябре 2020-го он составил в среднем 200,7 месяца против 195,1 месяца годом ранее.
Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены льготной ипотекой на новостройки и снижением ключевой ставки. Низкие ставки, в свою очередь, привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом, несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок», — генеральный директор ОКБ Артур Александрович.