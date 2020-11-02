Ипотека в Красноярском крае показала двукратный рост

Такую динамику обеспечило снижение ставок по подобным заимствованиям. Правда, оно же привело к увеличению цен и рекордному удлинению сроков кредитования.

В сентябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 9,9 млрд рублей ипотечных кредитов ,что на 19% больше, чем в августе этого же года, и на 105% — чем в сентябре 2019-го. Такие данные опубликовало «Объединенное кредитное бюро».

Темпы годового прироста в крае оказались одними из самых высоких в России — больше только в Ханты-Мансийском автономном округе (+108%). В целом же по стране динамика оказалась куда скромнее — ипотечный портфель банков вырос на 82% и составил 424 млрд рублей.

Также увеличился и срок кредитования: в сентябре 2020-го он составил в среднем 200,7 месяца против 195,1 месяца годом ранее.