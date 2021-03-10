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Лесосибирскому ЛДК увеличат производственные мощности

Лесосибирскому ЛДК увеличат производственные мощности
Иллюстрация: segezha-group.com

Срок реализации проекта — 2021-2022 годы. Речь идет о новых сушильных камерах, число которых планируют увеличить вполовину. Это должно ощутимо повысить объемы производства на комбинате.

#НОВОСТИ
На Лесосибирском ЛДК № 1 установят 12 новых сушильных камер. Об этом сообщили в Segezha Group, которая управляет комбинатом.
 
По словам компании, инвестиционный проект уже стартовал. Реализован он будет в два этапа. На первом, мощности ЛДК прирастут тремя сушилками периодического действия. В них будут сушить лиственничные и пихтовые пиломатериалы, а также готовить сырье для участка строжки. 
Мы ожидаем получить оборудование для первого этапа к концу июня текущего года. В мае приступим к подготовке фундаментов и технологический проездов силами собственных ремонтно-строительных служб», — говорит руководитель проекта Андрей Стельмах.
По информации агентства «Интефакс», объем инвестиций в этот этап составит 83,5 млн рублей. Запустить участок планируют в сентябре 2021 года.
 
На втором этапе смонтируют и установят еще девять сушильных камер периодического действия. Начать работы на комбинате собираются в первые месяцы 2022 года.
 
Ожидается, что реализация этого проекта позволит комбинату увеличить выпуск готовой продукции. На сколько, в компани не говорят, но сейчас эта цифра составляет порядка 600 тысяч кубометров экспортного пиломатериала в год.
 
Сейчас на Лесосибирском ЛДК № 1 работает 24 сушильные камеры периодического действия.
 
Напомним, что в 2020 году Лесосибирский ЛДК №1 были признан экспортером года в Сибирском федеральном округе.
Автор: Евгений Волошинский
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