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Предприятие из Красноярского края признали экспортером года в Сибири

Предприятие из Красноярского края признали экспортером года в Сибири
Иллюстрация: segezha-group.com

В Сибирском федеральном округе определили лауреатов премии «Экспортер года». Одним из них стало лесоперерабатывающее предприятие из Красноярского края.

#НОВОСТИ
Всего в 2020 году обладателями премии «Экспортер года» стало девять сибирских предприятий, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, сообщили в Российском экспортном центре.
 
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» лучшим признали Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1, которое специализируется на производстве пиломатериалов и древесноволокнистых плит, располагает значительной лесосырьевой базой, лесозаготовительными и лесопильными мощностями, а также выступает производителем тепловой энергии.
 
Свою продукцию компания поставляет во многие страны Европы (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Франция), а также в Египет, Китай, Монголию, Сингапур, Турцию.
 
Также победителями в своих номинациях стали:
  • ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (Новосибирская обл.);
  • ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» (Кемеровская обл.);
  • ЗАО «Источник Плюс» (Алтайский край);
  • АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (Новосибирская обл.);
  • ООО «Элком+» (Томская обл.);
  • ООО ТПК «Сладонеж» (Омская обл.);
  • ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (Новосибирская обл.);
  • ООО «Уолки Лабс» (Томская обл.).
Победители региональных конкурсов примут участие во втором — федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России».
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