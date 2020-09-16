Предприятие из Красноярского края признали экспортером года в Сибири
В Сибирском федеральном округе определили лауреатов премии «Экспортер года». Одним из них стало лесоперерабатывающее предприятие из Красноярского края.
Всего в 2020 году обладателями премии «Экспортер года» стало девять сибирских предприятий, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, сообщили в Российском экспортном центре.
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» лучшим признали Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1, которое специализируется на производстве пиломатериалов и древесноволокнистых плит, располагает значительной лесосырьевой базой, лесозаготовительными и лесопильными мощностями, а также выступает производителем тепловой энергии.
Свою продукцию компания поставляет во многие страны Европы (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Франция), а также в Египет, Китай, Монголию, Сингапур, Турцию.
Также победителями в своих номинациях стали:
- ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (Новосибирская обл.);
- ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» (Кемеровская обл.);
- ЗАО «Источник Плюс» (Алтайский край);
- АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (Новосибирская обл.);
- ООО «Элком+» (Томская обл.);
- ООО ТПК «Сладонеж» (Омская обл.);
- ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (Новосибирская обл.);
- ООО «Уолки Лабс» (Томская обл.).
Победители региональных конкурсов примут участие во втором — федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России».