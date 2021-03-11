Таймырскому угольному кластеру закупили технику и оборудование

Доставка будет проходить по Северному морскому пути. Теплоход с грузом уже вышел из Архангельска и прибудет на место ближе к концу марта. Когда начнется стройка, пока неизвестно

На Таймыр отправили строительную технику и другое оборудование, необходимое для начала реализации проекта по производству угольных концентратов из коксующихся углей на базе Сырадасайского месторождения. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Речь идет о примерно 170 единицах различной техники и оборудования — автокранов, бульдозеров, экскаваторов, бурового оборудования, а также административно-бытовые комплексы, оборудование для обеспечения связи и другие объекты.

Теплоход усиленного ледового класса «Юрий Аршеневский», на который и погрузили технику, уже вышел из Архангельск. В порту Диксон он встанет под разгрузку 15-20 марта.

Мы приступаем к производственному этапу реализации проекта и начинаем строить все объекты», — говорит председатель совета директоров компании-инвестора проекта «Северная звезда» Олег Демченко.

Когда техника будет развернута и начнется непосредственно строительство, не уточняется.

Напомним, что проект развития угольного кластера на Таймыре предполагает строительство здесь угольного разреза мощностью 5 млн тонн/год, обогатительной фабрики, закрытого конвейера от нее до морского угольного терминала. Реализует его компания «Северная звезда» (входит в состав корпорации AEON). Он также входит в КИП «Енисейская Сибирь». Инвестиционная емкость проекта составляет более 45 млрд рублей.