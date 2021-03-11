Таймырскому угольному кластеру закупили технику и оборудование
Доставка будет проходить по Северному морскому пути. Теплоход с грузом уже вышел из Архангельска и прибудет на место ближе к концу марта. Когда начнется стройка, пока неизвестно
На Таймыр отправили строительную технику и другое оборудование, необходимое для начала реализации проекта по производству угольных концентратов из коксующихся углей на базе Сырадасайского месторождения. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
Речь идет о примерно 170 единицах различной техники и оборудования — автокранов, бульдозеров, экскаваторов, бурового оборудования, а также административно-бытовые комплексы, оборудование для обеспечения связи и другие объекты.
Теплоход усиленного ледового класса «Юрий Аршеневский», на который и погрузили технику, уже вышел из Архангельск. В порту Диксон он встанет под разгрузку 15-20 марта.
Мы приступаем к производственному этапу реализации проекта и начинаем строить все объекты», — говорит председатель совета директоров компании-инвестора проекта «Северная звезда» Олег Демченко.
Когда техника будет развернута и начнется непосредственно строительство, не уточняется.
Напомним, что проект развития угольного кластера на Таймыре предполагает строительство здесь угольного разреза мощностью 5 млн тонн/год, обогатительной фабрики, закрытого конвейера от нее до морского угольного терминала. Реализует его компания «Северная звезда» (входит в состав корпорации AEON). Он также входит в КИП «Енисейская Сибирь». Инвестиционная емкость проекта составляет более 45 млрд рублей.
Недавно стало известно, что компания под этот проект собирается купить 28 судов ледового класса для перевозки угля по Севморпути за примерно $1,4 млрд.