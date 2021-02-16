Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов

Порт для них уже начали строить в Красноярском крае. Он является частью проекта освоения Сырадасайского угольного месторождения, который входит в КИП «Енисейская Сибирь».

Компания «Северная звезда» намерена купить 28 судов ледового класса для транспортировки по Северному морскому пути угля, добытого на Сырадасайском месторождении, которое она осваивает. Об этом сообщило РБК , со ссылкой на владельца предприятия Романа Троценко.

По планам бизнесмена, корабли в таком количестве ему понадобятся к 2032 году. Их общая стоимость составит порядка $1,4 млн.

У „Северной звезды“ есть заинтересованность во фрахте судов дедвейтом 105-110 тыс. т ледового класса Arc 5 по контракту на перевозку (take or pay) или их аренду (time-charter)», — цитирует издание слова Троценко.

Также он уточнил, что его компания предпочла бы сама не заказывать эти корабли, а найти партнера для выполнения этой задачи. Им может стать «Совкомфлот».