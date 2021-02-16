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Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов

Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов
Иллюстрация: murman.ru

Порт для них уже начали строить в Красноярском крае. Он является частью проекта освоения Сырадасайского угольного месторождения, который входит в КИП «Енисейская Сибирь».

#НОВОСТИ
Компания «Северная звезда» намерена купить 28 судов ледового класса для транспортировки по Северному морскому пути угля, добытого на Сырадасайском месторождении, которое она осваивает. Об этом сообщило РБК, со ссылкой на владельца предприятия Романа Троценко.
По планам бизнесмена, корабли в таком количестве ему понадобятся к 2032 году. Их общая стоимость составит порядка $1,4 млн.
У „Северной звезды“ есть заинтересованность во фрахте судов дедвейтом 105-110 тыс. т ледового класса Arc 5 по контракту на перевозку (take or pay) или их аренду (time-charter)», — цитирует издание слова Троценко.
Также он уточнил, что его компания предпочла бы сама не заказывать эти корабли, а найти партнера для выполнения этой задачи. Им может стать «Совкомфлот».
 
Напомним, что положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту освоения Сырадасайского угольного месторождения было получено в июле 2020 года. В его рамках планируется строительство угольного разреза мощностью 5 млн тонн/год, обогатительной фабрики, закрытого конвейера от нее до морского угольного терминала, который сейчас уже строится. Общая инвестиционная емкость проекта составляет более 45 млрд рублей. В феврале угольный кластер в арктической зоне Красноярского края включили в перечень инвестпроектов, которые будут реализовываться с господдержкой.
Автор: Евгений Волошинский
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