Угольный кластер на севере Красноярского края получит господдержку

Этот проект реализуется в рамках инвестпрограммы «Енисейская Сибирь». Поддержку федерации обещают на всех направления — добычи, переработки и логистики.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень инвестпроектов, которые будут реализованы в Арктической зоне при поддержке государства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В ряду прочих (всего их шесть) в распоряжении указано и Сырадасайское месторождение каменного угля, которое расположено на севере Красноярского края (370 км севернее Норильска).

Напомним, что этот проект входит в краевую инвестиционную программу «Енисейская Сибирь». Реализует его компания «Северная звезда». В планах организации в ближайшие четыре года (2021-2024) построить на Таймыре угольный разрез, обогатительную фабрику и морской грузовой терминал.