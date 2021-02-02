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Угольный кластер на севере Красноярского края получит господдержку

Угольный кластер на севере Красноярского края получит господдержку
Иллюстрация: ec-arctic.ru

Этот проект реализуется в рамках инвестпрограммы «Енисейская Сибирь». Поддержку федерации обещают на всех направления — добычи, переработки и логистики.

#НОВОСТИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень инвестпроектов, которые будут реализованы в Арктической зоне при поддержке государства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
 
В ряду прочих (всего их шесть) в распоряжении указано и Сырадасайское месторождение каменного угля, которое расположено на севере Красноярского края (370 км севернее Норильска).
 
Напомним, что этот проект входит в краевую инвестиционную программу «Енисейская Сибирь». Реализует его компания «Северная звезда». В планах организации в ближайшие четыре года (2021-2024) построить на Таймыре угольный разрез, обогатительную фабрику и морской грузовой терминал.
 
На какую часть этого проекта будет распространяться господдержка, неизвестно. Как и то, в какой форме она будет предоставлена и каким окажется ее размер. Однако известно, что по существующими оценкам весь комплекс работ потребует инвестиций в размере более 45 млрд рублей. Как сообщили недавно в корпорации «Енисейская Сибирь», строительство порта уже началось — сдать объект планируют через два года.
Автор: Евгений Волошинский
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