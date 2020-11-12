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Создание угольного кластера на севере Красноярского края обойдется в 45 млрд рублей

Создание угольного кластера на севере Красноярского края обойдется в 45 млрд рублей
Иллюстрация: ensib.ru

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы «Енисейская Сибирь». Плановая мощность разреза, который планируется создать на Таймыре, составит 5 млн тонн в год.

#НОВОСТИ
В строительство Западно-Таймырского угольного кластера будет вложено свыше 45 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора края по итогам его встречи с председателем Cовета директоров инвестиционной корпорации АЕОН Романом Троценко.
 
Проект реализует компания «Северная звезда» в рамках программы «Енисейская Сибирь». Суть его в строительстве на базе Сырадасайского месторождения каменного угля (в 105 км от Диксона) угольного разреза мощностью 5 млн тонн/год, обогатительной фабрики, морского угольного терминала и закрытого конвейера глубоководного морского порта. Также здесь появится аэропорт, автодорога, жилой городок и угольно-пыльевая станция с системой очистки выбросов, отвечающей всем экологическим требованиям и работающей на отходах обогатительной фабрики.
Реализация инвестпроекта поспособствует модернизации и развитию инфраструктуры, что обеспечит транспортную доступность поселка Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути», — говорят в правительстве региона.
Сам губернатор края Александр Усс, комментируя итоги встречи, отметил, что регион оказал организационную поддержку, существенно сократив сроки прохождения всех процедур — от самих идей до реального производственного цикла. Также он добавил, что ожидает начала производства уже в следующем году.
 
Как уже отмечалось, финансирование проекта составит 45 млрд рублей. Рассчитано оно на пять лет. Ожидается, что до 2028 года он обеспечит более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты.
 
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и «Северной звездой». В его рамках чиновники берут на себя обязательства по созданию благоприятного инвестиционного климата, сохранению стабильных финансово-экономических условий для инвестора, стимулированию инвестиционной деятельности на территории региона. Бизнесмены же обязуются развивать связи с предприятиями края, принимать участие в создании образовательных и научных программ в региональных вузах, способствовать развитию инновационной деятельности, обеспечивать реализацию социальных и инфраструктурных проектов на территории. Компания намерена предусмотреть на эти цели порядка 2,5 млрд рублей до 2028 года.
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