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На севере Красноярского края строят морской терминал

На севере Красноярского края строят морской терминал
Иллюстрация: ensib.ru

На Таймыре приступили к строительству морского терминала. Проект реализуется в рамках создания угольного кластера на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения.

#НОВОСТИ
Об этом сообщается на сайте корпорации развития Енисейская Сибирь со ссылкой владельца корпорации AEON Роман Троценко.
Строительство уже начато, там 200 единиц техники, 600 человек работающих. По нашему плану мы вводим терминал через 24 месяца», - пояснил Роман Троценко. 
Напомним, проект угольного кластера реализует компания «Северная звезда» (входит в состав корпорации AEON) на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре. Инвестиции в проект оцениваются в 49,95 млрд руб, ресурсы месторождения — в 5 млрд тонн. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской терминал. Кластер включен в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Автор: Валерия Петрова
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