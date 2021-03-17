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Китай закрыл границы для красноярского леса

Китай закрыл границы для красноярского леса
Иллюстрация: forestcomplex.ru

Местные лесопромышленные компании понесли миллиардные убытки из-за затоварки складов. Китай свое решение не объясняет. Предприятия края готовят обращение к властям.

#НОВОСТИ
Более 700 тысяч кубометров пиломатериалов выпали из оборота лесопромышленных компаний Красноярского края из-за прекращения экспорта этой продукции в Китай, который перестал принимать красноярский лес в декабре 2020 года. Об этом сообщил профильный портал forestcomplex.ru со ссылкой на президента регионального союза лесопромышленников Олега Дзидзоева.
 
По его словам, порядка 70% обозначенного объема загружено в контейнеры и стоит на железнодорожных путях в тупиках и на пограничном переходе, а остальные 30% находятся на складах предприятия. При средней цене кубометра в 15 тысяч рублей стоимость этой древесины оценивается примерно в 10,5 млрд рублей.
Сложившаяся ситуация привела к фактической заморозке финансового оборота во многих компаниях лесного комплекса, что впоследствии и вовсе может привести к банкротству лесопромышленников. Убытки терпят и те компании, что отвечают за транспортировку грузов: на рынке наблюдается дефицит свободных пустых контейнеров», — пишет издание.
По данным Дзидзоева, лесопромышленники сейчас готовят обращение к председателю правительства региона Юрию Лапшину, с просьбой вмешаться в ситуацию.
 
По сведениям Федеральной таможенной службы России, в январе-феврале 2020 года в Китай было отправлено 435 тысяч тонн красноярского леса на общую сумму 89,4 млн долларов. Это 66,5% от всего экспорта древесины из Красноярского края.
Автор: Евгений Волошинский
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