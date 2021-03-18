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Таможня опровергла информацию об отказе Китая от красноярского леса

Таможня опровергла информацию об отказе Китая от красноярского леса
Иллюстрация: aizen-tt.livejournal.com

Лесопромышленники Красноярского края просят регионального премьер-министра вмешаться в ситуацию. При этом они говорят об отказе принимать лес именно со стороны Китая.

#НОВОСТИ
Китай не прекращал закупки леса и пиломатериалов у предприятий Красноярского края. Об этом DK.RU рассказали в красноярской таможне.
 
Напомним, что на днях агентство «ФедералПресс», со ссылкой на президента союза лесопромышленников Красноярского края Олега Дзидзоева, опубликовало информацию о том, что около 700 000 кубометров произведенных в крае лесо- и пиломатериалов не могут быть доставлены адресатам в Китай, поскольку тот с декабря 2020 года перестал принимать красноярский лес.
 
В Красноярской таможне пояснили, что никакого запрета на поставки древесины из региона со стороны Китая нет. В краевом управлении Россельхознадзора, который осуществляет фитосанитарный контроль вывозимого в КНР леса заявили, что и по этой теме ограничений не выставлено. Для подтверждения этой информации DK.RU обратился в Сибирскую электронную таможню, с просьбой предоставить сведения об объемах поставок древесины в Китай за январь-февраль 2021 года. На момент публикации новости ответ еще не получен.
 
В Минлесхозе Красноярского края также пообещали прокомментировать ситуацию позже.
 
Меж тем источник DK.RU, знакомый с описываемой ситуацией, рассказал, что она касается лишь одной компании — именно ей принадлежат «застрявшие» в тупиках и на границе контейнеры с красноярской продукцией деревопереработки. Что именно в них загружено, он не пояснил, а также предпочел умолчать о названии компании.
 
Меж тем лесопромышленники обратились к председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину с просьбой собрать совместное совещание «для урегулирования данного вопроса», на которое пригласить лесопромышленников, краевые министерства лесного хозяйства и транспорта, представителей РЖД. Под этим обращением (есть в распоряжении редакции) восемь подписей, среди них (помимо Дзидзоева): компании «ТрансКонтейнер», «Краслесинвест» и «Приангарский ЛПК». Авторы письма ссылаются на «неприем Китайскими железными дорогами груженых пиломатериалом контейнеров через погранпереходы Наушки и Забайкальск».
Автор: Евгений Волошинский
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