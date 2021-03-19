Ковид VS Лесники: в КрасЖД объяснили проблемы с поставками красноярского леса в Китай

Груженные пиломатериалами контейнеры не уходят в Поднебесную с декабря прошлого года. Причина: борьба КНР с коронавирусной инфекцией и введенные для этого ограничения.

Проблемы с поставками пиломатериалов в Китай возникли из-за ограничений принимающей стороны, которые были введены для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Эти ограничения начали действовать в декабре 2020 года, после чего продлялись несколько раз. В частности, для погранперехода Наушки — Сухэ-Батор — 11 раз. В результате общая продолжительность действия ограничений на этом переходе уже составила 75 дней.

Плюс к этому, с января 2021 года Китай перестал принимать российские сертификаты о дезинфекции импортного груза и контейнеров для их перевозки. По новым правилам, тестирование, забор проб и санобработка грузов и контейнеров на этапе пропуска через границу проводятся только специалистами Главного таможенного управления Китая. Поезда без такой обработки через погранпереход не пропускают.

В итоге, за первые 2 месяца 2021 года груженый контейнеропоток, отправляемый со станций КрасЖД в направлении пограничного перехода Наушки снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40,3% и составил 6,4 тысячи ДФЭ [сорокафутовый эквивалент]», — говорят в КрасЖД.

Часть потока была перенаправлена на погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. Но потом и здесь ввели ковидные ограничения. После этого их продляли 10 раз — 63 дня в общей сложности. На обоих погранпереходах ограничения действуют по сей день.

Чтобы минимизировать задержки и помочь грузоотправителям выполнить контрактные обязательств перед заказчиками в условиях действующих конвенционных ограничений, еще в декабре РЖД приняло решение не прекращать погрузку контейнерных поездов и дать им возможность ожидать снятия ограничений на резервных путях», — рассказывают железнодорожники.

В КрасЖД также уточнили, что помимо переходов Наушки и Забайкальск, доставлять грузы (в том числе лесные) в Китай можно через станцию Гродеково (Приморский край) и Достык (Казахстан). Однако пока полностью переключить потоки на эти направления не удается. Это связано с тем, что доставлять по ним лес и пиломатериалы дольше (основные потребители красноярского леса расположены в провинциях вблизи перехода Наушки), а значит дороже.

По данным Сибирской электронной таможни с начала 2021 года красноярские лесопромышленники задекларировали свыше 1 млн кубометров пиломатериалов. При этом никаких уведомлений о запрете вывоза леса с территории Красноярского края (ни со стороны Китая, ни со стороны РФ) в ведомство не поступало.

Напомним, несколько дней назад стало известно , что лесопромышленники Красноярского края готовят обращение на имя председателя правительства региона с просьбой собрать совместное совещание для урегулирования вопроса по ограничениям поставок местного леса в Китай. Тогда утверждалось, что на складах компаний и в железнодорожных тупиках скопилось порядка 700 000 кубометров лесо- и пиломатериалов. Среди подписавшихся под обращением компании «ТрансКонтейнер», «Краслесинвест» и «Приангарский ЛПК».

Чуть позже в Красноярской таможне заявили , что не обладают информацией о каких-либо ограничениях на поставки древесины в Китай, а в региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что и по их теме никаких ограничений нет.

В правительстве Красноярского края рассказали, что встреча, о которой просили лесопромышленники, состоится 23 марта. Планируется всесторонне обсудить возникшую ситуаци. с целью урегулирования. Если по итогам потребуется соответствующее обращение в правительство Российской Федерации, это будет незамедлительно сделано.