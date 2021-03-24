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Отслеживать нарушителей ПДД в Красноярске начнут с помощью автобусных видеорегистраторов

Отслеживать нарушителей ПДД в Красноярске начнут с помощью автобусных видеорегистраторов
Иллюстрация: admkrsk.ru

Пока фиксировать нарушения будут в «ручном» режиме, но в перспективе процесс будет автоматизирован. Также к нему подключат и коммерческий общественный транспорт.

#НОВОСТИ
Отслеживать нарушения правил дорожного движения по выделенным полосам в Красноярске будут с помощью видеорегистраторов и видеокамер, установленных в автобусах и троллейбусах. Об этом рассказали в департаменте транспорта мэрии.
 
В последнее время участились случаи, когда автомобилисты занимают выделенные полосы, что создает пробки для общественного транспорта и приводит к увеличению интервалов его движения», — говорят в муниципалитете.
 
В департаменте транспорта DK.RU пояснили, что пока фиксация нарушения будет проводится в ручном режиме: водитель автобуса или троллейбуса, заметив нарушение, сообщает о нем диспетчеру муниципальной компании «Красноярскгортранс», который, изъяв соответствующую часть записи, отправляет ее в ГИБДД (вместе с заявлением).
В перспективе эта система может быть автоматизирована, если она докажет свою эффективность в борьбе с нарушителями и создаваемыми ими неудобствами для остальных участников движения», — говорят в мэрии.
Пока к этой работе подключились только муниципальные перевозчики, 90% парка которых уже оснащены видеорегистраторами и камерами (в том числе и заднего вида). Но в департаменте не оставляют надежды, что коммерсанты тоже примут в ней участие.
 
Напомним, что в конце 2020 года в Красноярске закончилась очередная модернизация системы «Безопасный город» — некоторые из ее камер теперь умеют распознавать лица, обнаруживать оставленные вещи, считать автомобили и многое другое.
Автор: Евгений Волошинский
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