Лесосибирскому ЛДК-1 обновят транспортный парк

Сейчас компания готовится к тендерам на закупку соответствующей технике. Ожидается, что к середине июля она начнет поступать на предприятие и до конца лета процесс обновления завершится.

На Лесосибирском ЛДК № 1 стартовал инвестпроект по обновлению парка технологического транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе главного собственника предприятия — компании Segezha Group (входит в АФК «Система»).

Сейчас на комбинате готовятся к проведению соответсвующих тендеров. А уже с середины июля по август новый транспорт начнет поступать на предприятие. Речь о вилочных погрузчиках, фронтальном погрузчике, гусеничном бульдозере и минипогрузчике. В общей сложности планируется закупить техники на 74 млн рублей. Она заменит собой изношенный и требующий капитального ремонта технологический транспорт.

Приобретение новой техники взамен изношенной минимизирует риски невыполнения плана производства из-за нарушения внутризаводской логистики, а также существенно снизит затраты на ремонт и текущее обслуживание технологического транспорта, сократит расходы потребления ГСМ и обеспечит мобильность при проведении строительных работ на комбинате», — говорит директора по производству ЛДК № 1 Ирина Моисеева.