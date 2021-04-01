Сквер у автовокзала все же сделают пешеходной зоной

Однако полностью перекрывать движение в этом месте, не станут — автомобильный транспорт с улицы Взлетной пустят по близлежащему проезду у гостиницы «Полёт».

О том, что власти планируют сделать напротив междугороднего автовокзала стало известно в середине февраля этого года. Это вызвало возмущение у водителей, которые ездят через этот участок. В мэрии тогда успокоили : решение еще не принято и находится в стадии обсуждения.

Сегодня же в департаменте городского хозяйства Красноярска сообщили, что часть улицы Аэровокзальная — от улицы Березина до Аэровокзальной, 17 — все же станет пешеходной зоной.

По решению жителей эта территория попала в программу „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“. Здесь будет обустроен сквер, посвященный летчикам-полярникам — героям трассы „Аляска-Сибирь“», — рассказали в мэрии.

Однако от полного перекрытия автомобильного движение на этом участке власти отказались — поток машин со Взлётки решили пустить не по улице Молокова, как планировалось раньше, а по проезду у гостиницы «Полёт» (Аэровокзальная, 16) с выездом на Аэровокзальную через Березина.

Действовать новая схема начнет осенью — когда закончится благоустройство сквера.