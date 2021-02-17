«Решения еще нет» — мэрия Красноярска пояснила планы изменения движения на Аэровокзальной

Сообщение о том, что на этой улице, в районе сквера напротив Автовокзала, закроют движение любого автотранспорта, появилось вчера. Однако, как пояснили чиновники, такое решение еще не принято.

Часть улицы Аэровокзальной, расположенную между гостинцей «Полет» и столовой красноярского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, планируют сделать пешеходной, закрыв движение любого автотранспорта через нее. Об этом вчера сообщило агентство НГС24 , со ссылкой на главу Советского района Дмитрия Дмитриева.

С его слов, весь поток, идущий по Аэровокзальной к Междугородному автовокзалу, планируют пустить по улице Березина, которую к этому времени обещают отремонтировать. А чтобы с нее машины без помех уходили на Взлетную, в месте примыкания собираются обустроить отдельную полосу для поворота направо. При этом как будет решен вопрос с автомобилями, движущимися в направлении центра города, глава района не пояснил.

Меж тем, как писали по этому поводу пользователи соцсетей из числа живущих в этом районе (или ездящих через него), в часы пик там и без этого складывается весьма напряженная ситуация. Теперь же те, кому надо в Центр, должны будут ехать либо через район остановки «Зенит», либо выезжать на улицу Шахтеров в районе Молокова — и там, и там и сегодня довольно непростая дорожная ситуация.

Как пояснили DK.RU в департаменте городского хозяйства Красноярска, вопрос с полным перекрытием движения в указанной части улицы Аэровокзальной пока не решен.

Схема движения в этом месте меняться действительно будет, но каким образом — решится ближе к теплу, когда придет время начинать благоустраивать означенный сквер. Что же касается схем, которые приводятся, то они были разработаны еще несколько лет назад», — сказали в мэрии.