В Красноярске определились с планами благоустройства скверов а 2021 году
Речь идет о 20 общественных пространствах города. Документация по ним уже передана для размещения на сайте госзакупок и в ближайшее время будет опубликована.
В 2021 году в Красноярске благоустроят 20 общественных пространств, сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
В рамках этих работ власти намерены обновить:
- площадь Маяковского в районе ТЮЗа (пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 105-111»;
- бульвар Маяковского (от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 107-109 до ул. Вавилова, 52-54);
- сквер Ярцевский (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 26);
- сквер по ул. Борисевича, 1г;
- территория по ул. 60 лет Октября, 46;
- сквер по ул. Судостроительная, 124-133;
- общественное пространство по ул. Волжская, 19-29.
- территория по ул. Маерчака, 8;
- территория по ул. Калинина, 7;
- сквер по ул. Тотмина, 13
- сквер по ул. Тотмина, 23-25;
- сквер по ул. Мирошниченко, 2-6;
- сквер по ул. Аэровокзальной, 15-16;
- сквер «Кольцевая» (пр. Металлургов, 47-49);
- сквер по ул. Новгородской 8-8а, 10-10а;
- сквер по ул. Комарова (от ул. Тельмана до пр. Ульяновского);
- набережная реки Кача (от Юдинского моста до рынка, от ул. Кирова до ул. Грибоедова, от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума).
- парк по пр. Молодежный (от ул. 60 лет образования СССР до пр. Молодежный, второй этап);
- сквер с фонтаном «Северное сияние» (общественное пространство в границах пр. Молодежный, 60 лет образования СССР, ул. Микуцкого).
Также продолжится благоустройство правобережной набережной Енисея — от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 124 до ул. Коммунальная, 24. Здесь подрядчик уже определен — им стала компания «Сфера».
Проектно-сметная документация уже подготовлена и передана для размещения на электронной площадке госзакупок. После проверки и утверждения лоты начнут появляться на торгах и за них смогут побороться подрядные организации», — говорят в мэрии.
Идеи благоустройства каждого сквера разрабатывали несколько архитектурных бюро — «Тиктоника», «Ред Бизнес», «АНикС», «Проектдевелопмент», «Красноярскгражданпроект», «А2». С ними можно ознакомиться в специальном разделе на сайте городской администрации
Стартовые цены лотов власти пока не называют.