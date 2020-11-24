В Красноярске определились с планами благоустройства скверов а 2021 году

Речь идет о 20 общественных пространствах города. Документация по ним уже передана для размещения на сайте госзакупок и в ближайшее время будет опубликована.

В 2021 году в Красноярске благоустроят 20 общественных пространств, сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

В рамках этих работ власти намерены обновить:

площадь Маяковского в районе ТЮЗа (пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 105-111»;

бульвар Маяковского (от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 107-109 до ул. Вавилова, 52-54);

сквер Ярцевский (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 26);

сквер по ул. Борисевича, 1г;

территория по ул. 60 лет Октября, 46;

сквер по ул. Судостроительная, 124-133;

общественное пространство по ул. Волжская, 19-29.

территория по ул. Маерчака, 8;

территория по ул. Калинина, 7;

сквер по ул. Тотмина, 13

сквер по ул. Тотмина, 23-25;

сквер по ул. Мирошниченко, 2-6;

сквер по ул. Аэровокзальной, 15-16;

сквер «Кольцевая» (пр. Металлургов, 47-49);

сквер по ул. Новгородской 8-8а, 10-10а;

сквер по ул. Комарова (от ул. Тельмана до пр. Ульяновского);

набережная реки Кача (от Юдинского моста до рынка, от ул. Кирова до ул. Грибоедова, от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума).

парк по пр. Молодежный (от ул. 60 лет образования СССР до пр. Молодежный, второй этап);

сквер с фонтаном «Северное сияние» (общественное пространство в границах пр. Молодежный, 60 лет образования СССР, ул. Микуцкого).

Также продолжится благоустройство правобережной набережной Енисея — от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 124 до ул. Коммунальная, 24. Здесь подрядчик уже определен — им стала компания «Сфера».

Проектно-сметная документация уже подготовлена и передана для размещения на электронной площадке госзакупок. После проверки и утверждения лоты начнут появляться на торгах и за них смогут побороться подрядные организации», — говорят в мэрии.

Идеи благоустройства каждого сквера разрабатывали несколько архитектурных бюро — «Тиктоника», «Ред Бизнес», «АНикС», «Проектдевелопмент», «Красноярскгражданпроект», «А2». С ними можно ознакомиться в специальном разделе на сайте городской администрации

Стартовые цены лотов власти пока не называют.