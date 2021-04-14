Россети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в Красноярске

Одним из первых соглашений, подписанных на форуме, стала партнерская программа Россети Сибирь, СФУ, Сибирской генерирующей компании и группы компаний «Медведь Холдинг».

Они намерены не только создать условия для развития частного электротранспорта, но и наладить производство электрозарядных станций на территории России. В целом соглашение направлено на улучшение экологической ситуации в Красноярске в части снижения выбросов от передвижных источников загрязнения. Про данным краевого министерства экологии, их доля составляет более 40%. Компании готовы объединить усилия и создать в Красноярске инфраструктуру, которая позволит приблизить развитие региона к международным стандартам.

Сейчас в Красноярске всего три электрозаправки, установленных компанией Россети Сибирь, они обслуживают двести автомобилей. Компания намерена в ближайшие несколько лет построить еще порядка 30 таких станций, они смогут обслуживать до четырех тысяч автомобилистов.

Мы понимаем, что недостаточность инфраструктуры тормозит развитие электротранспорта в городе, что зарядные станции нужны в спальных районах, рядом со значимыми для горожан объектами. По нашим оценкам, сообщество электромобилистов в ближайшие 5-7 лет вырастет в 10-15 раз, поэтому компания Россети утвердила концепцию развития электрозарядной инфраструктуры, согласно которой мы доведем количество таких станций в Сибири до ста», — пояснил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

В рамках соглашения СГК взяла на себя задачу энергоснабжения электрозарядных станций, по мнению руководителя красноярского филиала компании Александра Шлегеля выбор Красноярска в качестве стартовой площадки проекта — правильное решение.

«Медведь Холдинг» будет обеспечивать поставки современных электромобилей. Сейчас в Красноярске наиболее популярны подержанные машины с правым рулем, которые технологически уже устарели. Современные электромобили имеют более емкие аккумуляторы, больший запас хода и другие преимущества.

В 2021 году начинается производство BMW серии iX и модели i4. Данные автомобили будут доступны для российских клиентов. Также планы по электромобилям в России есть у компании Hyundai. Мы не только будем закупать электромобили, но и создаем сервисную базу для их обслуживания, готовим соответствующих специалистов», — рассказал глава «Медведь Холдинга» Николай Бяков.

Новые электрозарядные станции будут «быстрыми»: технология позволяет заправлять аккумулятор электромобиля за 20-30 минут.

Наши первые станции построены по принципу «приехал на работу и поставил автомобиль заряжаться», сейчас нужна инфраструктура нового поколения, «быстрые» станции, где могут одновременно обслуживаться 2-3 автомобиля», — отметил Дмитрий Моченов.

Первая такая станция уже строится возле СФУ. Место выбрано не случайно: электрозарядка станет еще и опытным полигоном для будущих специалистов по обслуживанию и проектированию электромобильной инфраструктуры.

Зона ответственности университета – экспертное и научное сопровождение создания сети зарядных станций для электротранспорта, а также подготовка кадров для их обслуживания. Мы рассчитываем, что совместная работа заинтересованного бизнеса и высшей школы позволит создать условий для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Красноярске и Красноярском крае и реализовать тренд по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду», — отметил ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

В перспективе Россети Сибирь рассчитывают на то, что производство оборудования для электрозарядных станций будет налажено в России, возможно, руками выпускников СФУ.

Участники соглашения договорились отслеживать и анализировать результаты применения новых технологий, реализовывать инвестиционные проекты, координировать процесс технологического присоединения зарядных станций для наземного электрического транспорта к электрическим сетям. Тема форума этого года — «Экономика и пандемия: российский взгляд». КЭФ-2021 проходит в Сибирском федеральном университете с 12 по 16 апреля.