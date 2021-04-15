Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
76,98
92,23
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярского края начнут экспортировать биоразлагаемый пластик

Из Красноярского края начнут экспортировать биоразлагаемый пластик
Иллюстрация: Сибагро

Завод по производству полилактида появится через пару лет в Шарыповском районе. Проект входит в КИП «Енисейская Сибирь» и реализуется компанией «Сибагро».

#НОВОСТИ
Продукция завода по глубокой переработке пшеницы, который томская компания «Сибагро» планирует построить в Шарыповском районе Красноярского края, пойдет на экспорт. Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Антон Соколов во время презентации проекта на Красноярском экономическом форуме.
 
Предприятие будет производить два вида продукции. Первый — витальная пшеничная клейковина. Ее используют для улучшения качества пшеницы при ее переработке. Второе — это полилактид. Это биоразлагаемый пластик, из которого делают одноразовую посуду, упаковку и прочие используемые повседневно товары. Основным его преимуществом перед обычным пластиком является то, что он распадается в течение нескольких лет (до 10), а значит позволяет решить проблему утилизации пластиковых отходов, на долю которых в 2020 году пришлось около половину всего мусора планеты.
Основной спрос на клейковину и полилактид сейчас существует в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Именно туда мы и будем поставлять нашу продукцию», — говорит Соколов.
Из Красноярского края начнут экспортировать биоразлагаемый пластик 1
 
Ранее в «Сибагро» рассказали, что запустить новое предприятие планируют в 2023 году. Общий объем инвестиций в проектирование и строительство составит 30 млрд рублей. Плановый горизонт окупаемости — 12 лет. Налоговый эффект для бюджета Красноярского края — 12 млрд рублей за 15 лет. В перспективе завод будет перерабатывать до 17% всей выращенной в крае пшеницы.
Местом реализации этого проекта мы выбрали Шарыповский район поскольку здесь есть необходимые энергетические мощности и другие важные ресурсы», — говорит Соколов.
Непосредственно строительство планируют начать в 2022 году.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»
  • Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»
  • Енисейская Сибирь наращивает потенциалЕнисейская Сибирь наращивает потенциал
  • На Красноярской ТЭЦ-1 сносят последнюю низкую трубуНа Красноярской ТЭЦ-1 сносят последнюю низкую трубу
  • В Красноярском крае начнут штрафовать за продажу энергетиков подросткамВ Красноярском крае начнут штрафовать за продажу энергетиков подросткам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.