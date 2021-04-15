Из Красноярского края начнут экспортировать биоразлагаемый пластик

Завод по производству полилактида появится через пару лет в Шарыповском районе. Проект входит в КИП «Енисейская Сибирь» и реализуется компанией «Сибагро».

Продукция завода по глубокой переработке пшеницы, который томская компания «Сибагро» планирует построить в Шарыповском районе Красноярского края, пойдет на экспорт. Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Антон Соколов во время презентации проекта на Красноярском экономическом форуме.

Предприятие будет производить два вида продукции. Первый — витальная пшеничная клейковина. Ее используют для улучшения качества пшеницы при ее переработке. Второе — это полилактид. Это биоразлагаемый пластик, из которого делают одноразовую посуду, упаковку и прочие используемые повседневно товары. Основным его преимуществом перед обычным пластиком является то, что он распадается в течение нескольких лет (до 10), а значит позволяет решить проблему утилизации пластиковых отходов, на долю которых в 2020 году пришлось около половину всего мусора планеты.

Основной спрос на клейковину и полилактид сейчас существует в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Именно туда мы и будем поставлять нашу продукцию», — говорит Соколов.

Ранее в «Сибагро» рассказали, что запустить новое предприятие планируют в 2023 году. Общий объем инвестиций в проектирование и строительство составит 30 млрд рублей. Плановый горизонт окупаемости — 12 лет. Налоговый эффект для бюджета Красноярского края — 12 млрд рублей за 15 лет. В перспективе завод будет перерабатывать до 17% всей выращенной в крае пшеницы.