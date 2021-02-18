В Шарыповском районе построят комплекс глубокой переработки зерна

Предприятие является частью КИП «Енисейская Сибирь». Запустить его планируют в горизонте трех лет. Инвестором проекта вступает агропромышленный холдинг «Сибагро».

Завод по глубокой переработке зерна планируют построить в Шарыповском районе Красноярского края. Соглашение об этом подписали правительство региона и компания «Сибагро Биотех» («дочка» холдинга «Сибагро»).

В Шарыповском районе существует профицит зерновых, который необходимо перерабатывать на месте. Также здесь существуют большие мощности по энергообеспечению, есть соответствующие кадры», — заявил председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев.

Каких инвестиций потребует этот проект и каков плановый период их окупаемости, неизвестно — в компании пообещали DK.RU уточнить эти данные позже. Как и то, когда начнется строительство завода. Завершить же его планируют в 2023 году.

После выхода завода на полную мощность он сможет перерабатывать около 17% произведенной в крае пшеницы. Из нее будут делать клейковину, лизин-хлорид и кормовые дрожжи, а также биоразлагаемый пластик», — рассказали в правительстве.

Также в кабмине добавили, что этот комплекс является частью инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».