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В Шарыповском районе построят комплекс глубокой переработки зерна

В Шарыповском районе построят комплекс глубокой переработки зерна
Иллюстрация: te.ua

Предприятие является частью КИП «Енисейская Сибирь». Запустить его планируют в горизонте трех лет. Инвестором проекта вступает агропромышленный холдинг «Сибагро».

#НОВОСТИ
Завод по глубокой переработке зерна планируют построить в Шарыповском районе Красноярского края. Соглашение об этом подписали правительство региона и компания «Сибагро Биотех» («дочка» холдинга «Сибагро»).
В Шарыповском районе существует профицит зерновых, который необходимо перерабатывать на месте. Также здесь существуют большие мощности по энергообеспечению, есть соответствующие кадры», — заявил председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев.
Каких инвестиций потребует этот проект и каков плановый период их окупаемости, неизвестно — в компании пообещали DK.RU уточнить эти данные позже. Как и то, когда начнется строительство завода. Завершить же его планируют в 2023 году.
После выхода завода на полную мощность он сможет перерабатывать около 17% произведенной в крае пшеницы. Из нее будут делать клейковину, лизин-хлорид и кормовые дрожжи, а также биоразлагаемый пластик», — рассказали в правительстве.
Также в кабмине добавили, что этот комплекс является частью инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
 
Зерноперерабатывающий завод — не первый проект «Сибагро» в Красноярском крае. В 2015 году холдинг запустил большой свинокомплекс в Большой Мурте.
Автор: Евгений Волошинский
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