Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей

Экономические итоги форума подвел на завершающей пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Участники КЭФ подписали более 20 соглашений.

Они касаются не только проектов по созданию новых производств и модернизации имеющихся мощностей, но и развития туристического потенциала Енисейской Сибири, а также развития сервиса и услуг.

Крупнейшими по объемам инвестиций стали соглашения по созданию золотодобывающего предприятия на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском районе между компанией Polymetal и правительством Красноярского края, а также о создании туристического кластера «Затундра»на Таймыре между «Норникелем», компанией «Васта Дискавери» и региональными властями. Также были подписаны документы, касающиеся организации придорожного сервиса, сети экоотелей, производства строительных материалов, комплексов мясопереработки.

Как отметил Сергей Верещагин, КЭФ выполнил свою задачу.

Красноярский экономический форум в очередной раз доказал свою эффективность в плане решения прикладных задач экономического развития, а также привлечения в регион инвестиций и новых проектов», - подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что в этом году Красноярский экономический форум проходил в новом формате – сочетании онлайн-мероприятий и очных сессий, и на новом месте: в Конгресс-холле Сибирского федерального университета. Благодаря технологиям в работе форума смогли принять участие представители более 30 стран мира. Трансляции мероприятий на сайте форума посмотрели более 7000 человек.