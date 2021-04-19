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Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей

Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
Иллюстрация: архив ДК

Экономические итоги форума подвел на завершающей пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Участники КЭФ подписали более 20 соглашений.

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Они касаются не только проектов по созданию новых производств и модернизации имеющихся мощностей, но и развития туристического потенциала Енисейской Сибири, а также развития сервиса и услуг.

Крупнейшими по объемам инвестиций стали соглашения по созданию золотодобывающего предприятия на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском районе между компанией Polymetal и правительством Красноярского края, а также о создании туристического кластера «Затундра»на Таймыре между «Норникелем», компанией «Васта Дискавери» и региональными властями. Также были подписаны документы, касающиеся организации придорожного сервиса, сети экоотелей, производства строительных материалов, комплексов мясопереработки.

Как отметил Сергей Верещагин, КЭФ выполнил свою задачу.

Красноярский экономический форум в очередной раз доказал свою эффективность в плане решения прикладных задач экономического развития, а также привлечения в регион инвестиций и  новых проектов», - подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что в этом году Красноярский экономический форум проходил в новом формате – сочетании онлайн-мероприятий и очных сессий, и на новом месте: в Конгресс-холле Сибирского федерального университета. Благодаря технологиям в работе форума смогли принять участие представители более 30 стран мира. Трансляции мероприятий на сайте форума посмотрели более 7000 человек.

 

Автор: Петр Савельев
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